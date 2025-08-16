Continuarán lluvias hoy y mañana, extrema precauciones: Protección Civil Municipal

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Iván Rivera, informó que para hoy 16 de agosto hay probabilidad de lluvias de más del 50 por ciento especialmente durante la tarde y noche, por lo que emite recomendaciones para cuidar la integridad de las familias.

Asimismo, para mañana domingo, continúa el pronóstico de precipitaciones con un 40 por ciento de probabilidad, por lo que se recomienda a la ciudadanía seguir extremando precauciones.

*Recomendaciones:*- Evitar cruzar arroyos, calles inundadas o cuerpos de agua.- No resguardarse bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante la tormenta.- Conducir con precaución en vialidades afectadas.- Mantenerse atento a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

El Gobierno Municipal hace un llamado a priorizar la seguridad y a seguir estas recomendaciones durante toda la temporada de lluvias.