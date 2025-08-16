Estará Destilichadero en ocho colonias del 18 al 23 de agosto

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 18 al 23 de agosto en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 18 de agosto Colonias: Luis Fuentes Mares, José Vasconcelos, Los PortalesCuadrante: Prieto Luján, Hidroeléctrica de Chicoasén, Av. Los Arcos, Av. TecnológicoContenedor:

Portal Griego y Puerta Labrada (en parque)

Martes 19 de agosto Colonia: Cerro PrietoCuadrante: Óscar Ornelas, Av. Juárez, Teotepec, Cerro del MimbreContenedor: Óscar Ornelas y Av. Juárez

Miércoles 20 de agosto Colonia: Villa NuevaCuadrante: Tecnológico, Ma. Elena Hernández, Juan Escutia, Av. de las IndustriasContenedor: Camilo Torres y Paracaidistas (en parque)

Jueves 21 de agosto*Colonia: Genaro VázquezCuadrante: Gasoducto, Priv. de Samaniego, Perif. Francisco R. Almada, calle 100aContenedor: Buenavista y Batalla de Veracruz

Viernes 22 de agosto Colonia: Margarita Maza de JuárezCuadrante: Vialidad CH-P, 80a, Gasoducto, Paso del NorteContenedor: 80a y Privada de Mina

Sábado 23 de agosto Colonia: Santa Rita Cuadrante: Jiménez, Ocampo, Coronado, Miguel OleaContenedor: 32a y Primero de Mayo