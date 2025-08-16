EE. UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad sin entrar a la OTAN

fuente: unotv

Durante este sábado, Estados Unidos (EE. UU.), propuso a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó una fuente diplomática anónima

“Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladimir) Putin“, señaló dicha fuente.

Añadió que esta propuesta fue presentada a Kiev el sábado durante la llamada telefónica entre Donald Trump y Volodimir Zelenski y “reiterada” después en la continuación de esa conversación con dirigentes europeos.