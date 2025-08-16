Las obras que se entregan son para mejorar la vida de los juarenses: Presidente Pérez Cuéllar

Como parte de la estrategia para mejorar la movilidad de la ciudad, este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó las calles Pafos y Algodoneros, las cuales fueron repavimentadas con el programa de Mejoramiento de Vialidades.

En este lugar se repavimentaron 4 mil 176 metros cuadrados con carpeta asfáltica en dos tramos, uno que comprende del bulevar Manuel Gómez Morín a Algodoneros y en la calle Algodoneros en el tramo de Pafos a Cebolla.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que en este lugar se hizo la repavimentación con carpeta asfáltica más las guarniciones de los costados, con una inversión de 3 millones 871 mil pesos.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, dio a conocer que se retiraron llantas en desuso, tierra de arrastre y basura, así como se llevaron a cabo las instalaciones de dos postes de concreto y dos luminarias nuevas, además de 100 metros de cableado para alumbrado público.

El director de Seguridad Vial, Manuel García Reyes, dijo que se trabajó pintando las líneas divisorias de los carriles de circulación y líneas de frenado.

El alcalde dijo que todas estas obras tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.