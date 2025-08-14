Invita Secretaría de Desarrollo Humano a la “Feria de Productores Regionales”, en San Juanito.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) invita a la población a asistir a la Gran Feria de Productores Regionales, que se desarrollará del 15 al 17 de agosto en el poblado de San Juanito, municipio de Bocoyna.

Durante el evento se contará con la participación de 75 expositores de distintas regiones del estado, quienes tendrán a la venta una amplia variedad de productos.

Esta Feria tiene como propósito proyectar artículos elaborados por emprendedores locales, como artesanías, alimentos envasados, platillos típicos, ropa tradicional, entre otras creaciones que reflejan la riqueza cultural de Chihuahua.

Rafael Loera, titular de la dependencia, dijo que estos eventos impulsan la venta directa, ofrecen a los participantes la oportunidad de promoverse fuera de sus comunidades de origen.

Subrayó que esta estrategia se consolida como un canal efectivo para fortalecer la economía de pequeños emprendedores de todo el estado.

La Feria estará ubicada en el cruce de avenida Mariano Irigoyen y calle Teporaca, en la colonia Centro, de las 13:00 a las 20:00 horas.