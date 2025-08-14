Municipio invita a conocer el programa del tercer día de Referencia Norte 2025.

El Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a disfrutar de la tercera jornada de Referencia Norte 2025, este 30 de agosto, con una agenda de talleres, conferencias y encuentros, todos de entrada gratuita, diseñados para inspirar y potenciar la creatividad de la comunidad.

Agenda:

• 9:00 a.m. Taller Realidad Aumentada para Proyectos – Teatro de la Ciudad

• 11:00 a.m. Laboratorios abiertos (¨Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales) – Callejón Morelos

• 12:00 p.m. Conferencia “Éxito entre comillas” – Andrea Cano

• 2:00 p.m. Encuentro Espacios y Creatividad – Raúl Urías y Alfredo Cota

• 4:00 p.m. Conferencia “Lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago” – Grecia Castillo

• 7:00 p.m. Conferencia “Empezar desde fuera” – Gaby Meza

• 8:00 p.m. Cierre. Show de luz y sonido – Plaza de Armas

Los detalles del gran cierre con show de luz y sonido se darán a conocer próximamente a través de las redes sociales del Instituto de Cultura. Cabe recordar que Referencia Norte 2025 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto y es una oportunidad única de aprender, crear, conectarse con otras mentes creativas desde el arte y la innovación.

La invitación está abierta para que la comunidad se sume a esta experiencia única que combina arte, innovación y colaboración en un mismo espacio. Para conocer la programación completa, se invita a visitar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal.