Inicia JMAS Chihuahua este jueves la rehabilitación de líneas de drenaje y agua potable en distintos puntos de la ciudad.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este jueves 14 de agosto, inicia los trabajos de reparación de la red de drenaje y de agua potable en dos puntos de la ciudad, para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

En punto de las 8 de la mañana iniciará el cambio de una línea de drenaje dañada en la avenida Los Arcos y calle Fekam, colonia Vicente Güereca.

Una hora más tarde comenzarán las labores para la reparación de una fuga en la línea general de agua potable en la avenida Juárez, entre las calles 53 y 55.

JMAS Chihuahua llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en ambas áreas, y a conducir con precaución para evitar accidentes.