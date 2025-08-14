EU incauta a Maduro aviones, mansiones, joyas, caballos… son 700 millones de dólares en bienes.

Excélsior

Vanessa Arteaga

La fiscal general sostuvo que el régimen de terror continúa en el país chavista.

Estados Unidos confiscó a bienes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un valor de 700 millones de dólares, anunció la fiscal general, Pam Bondi, ayer.

Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi en entrevista a la cadena Fox News.

Bondi describió la red del mandatario chavista como una operación del crimen organizado, “que no es diferente a la mafia”.

Incluso, detalló la funcionaria, sus hilos están profundamente arraigados dentro del ejército venezolano.

Según la cadena Deutsche Welle, entre las incautaciones destacan dos lujosos aviones, casas y una mansión en República Dominicana.

Asimismo figuran mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

El gobierno que encabeza Donald Trump omitió revelar la ubicación exacta de las mansiones ubicadas en su territorio.

Estas incautaciones forman parte del anuncio del pasado 7 de agosto, en el que la Unión Americana duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, por presuntos vínculos el cártel de Sinaloa.

Un proceso judicial vigente en Nueva York investiga el presunto ascenso de Maduro dentro del Cártel de los Soles, según Miami Herald.

En este contexto, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha decomisado 30 toneladas de cocaína vinculadas al mandatario chavista Maduro y sus cómplices.

De las cuales, siete toneladas de esta droga están ligadas al mandatario.

Esta, según Bondi, es la fuente principal de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México.

La Casa Blanca acusa al chavismo de coordinar a la banda Tren de Aragua, declarada como organización terrorista global.

Además, tanto el gobierno de Joe Biden como el de Trump reconocieron como presidente legítimo al opositor Edmundo González Urrutia.

EL DATO: En 2020, EU acusó a Maduro de narco-terrorismo y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares a cambio de su captura. Hoy, la recompensa es de 50 millones de dólares.

MEGAOSTENTOSO

Entre las propiedades decomisadas, destaca una mansión de nueve habitaciones, ubicada en República Dominicada, reportó ayer el periódico local Diario Libre.

La propiedad cuenta con 3,000 metros cuadrados construidos.

El inmueble tiene terraza privada, diez baños, comedor formal, sala de estar, cocina gourmet, varias terrazas, palapa y piscina de borde infinito.

Tiene dos suites principales con balcones y vista al mar.

También tiene un bar semicubierto.

La casa se ubica en un complejo con capilla, spa y un helipuerto.

