Joven estudiante completa ultramaratón de 80 kilómetros en Chihuahua

Un estudiante de secundaria del Instituto América llevó a cabo su propio ultramaratón de 80 kilómetros en El Rejón, de la ciudad de Chihuahua como antesala a su ingreso al Colegio de Bachilleres.

Desde pequeño, el joven inició su camino deportivo en el fútbol, formando parte de los equipos escolares.

Durante la secundaria, complementó su formación con entrenamiento en gimnasio y más recientemente se incorporó a la Academia Camelot de Artes Marciales Mixtas, donde ha demostrado un buen desempeño pese a su corta trayectoria en esta disciplina.

Para el reto del ultramaratón, elaboró un plan de preparación que le permitiera cumplir su objetivo sin poner en riesgo su salud, cuidando cada detalle como si se tratara de un deportista profesional.

La hazaña, además de ser un logro personal, busca inspirar a otros jóvenes para que se mantengan alejados de problemas como las adicciones, fomentando la práctica deportiva como vía de desarrollo físico y mental.

“Ojalá pueda servir de ejemplo para que nuestros hijos se enfoquen en actividades que mejoren no solo el rendimiento físico, sino también el bienestar psicológico”, señaló su entorno cercano.