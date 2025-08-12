Destinará Dspm 150 policías para concierto de Shakira

Julio Salas, informó que junto a otras coorporaciones ya se tiene listo todo un operativo para el domingo 17 de agosto, ya que se presentará Shakira en concierto.

“Por parte de la dirección se estará participando con 150 municipales, 50 elementos de la bancaria de la Secretaria de Seguridad del Estado, y poco más de 200 elementos de seguridad privada”, dijo.

Agregó que al tratarse de un evento internacional amerita no solo la vigilancia de ese día, si no que la planeación esta para comenzar dos días antes, donde se estará patrullando zonas hoteleras y de restaurantes para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Cabe mencionar que el concierto de la loba, se realizará en el Estadio Olímpico de la UACH. La cantante colombiana actuará el domingo 17 de agosto de 2025 a las 20:30 horas. Este evento forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.