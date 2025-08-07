Presenta Seguridad Pública beneficios de la Bolsa Conjunta con FICOSEC 2023-2024

Como resultado de los diversos programas manejados por diferentes organizaciones apoyadas con recursos de la bolsa conjunta creada por el Gobierno Municipal y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, durante los años 2023 y 2024, más de 3 mil personas recibieron apoyos que pretenden tener un impacto positivo en su vida y en factores de riesgo de los participantes.

Fueron ocho organizaciones a las cuales la Dirección de Seguridad Pública Municipal estuvo canalizando infractores, como el Instituto Ra Ké, A.C., cuya misión es disminuir el índice de conductas violentas en niñas, niños y adolescentes, a través del mejoramiento del desarrollo emocional y para ello se canalizaron 1,134 personas.

A través de Somos Unión A.C. se canalizaron 630 personas para realizar actividades que ayuden a disminuir factores de riesgo en los adolescentes, jóvenes y adultos a través de la detección y atención oportuna de las problemáticas que padecen. Con México a Través del Arte A.C. se fortalecieron las capacidades de 727 NNA y jóvenes utilizando la música como un factor que promueve entornos sociales para favorecer la reconstrucción del tejido social.

Por su parte Familia de Chihuahua, A.C. brindó pláticas a 378 participantes para mejorar las relaciones familiares. El Programa de Acompañamiento a Infractores, PAI, de la Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3, por mí y por mi comunidad A.C., ofreció terapias a 302 personas.

La organización Paz y Convivencia Ciudadana, A.C., recibió a 237 NNA para incrementar la cohesión social comunitaria con espacios públicos intervenidos a través del modelo de intervención social “1, 2,3, por mí y por mi comunidad”, en tanto el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA) impartió talleres a 67 jóvenes y docentes para prevenir la deserción escolar.

Finalmente, Creando Comunidades de Paz A.C., apoyó con capacitación técnica y servicios laborales para la inserción en el mercado laboral a 26 participantes.

Durante el presente año, más de 4 mil personas serán beneficiadas con programas contra la violencia y la delincuencia por 6 organizaciones no gubernamentales, a través de la “Bolsa Conjunta 2025”.