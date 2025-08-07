Emite CEPC alerta por pronóstico de fuertes lluvias para la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, favorecerá la presencia de fuertes lluvias para esta tarde en municipios de la Sierra Tarahumara.

Habrá precipitaciones pluviales moderadas a puntualmente fuertes con riesgo de inundaciones repentinas en Morelos y Guadalupe y Calvo; de dispersas a moderadas en Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas y Guachochi, y de aisladas a dispersas en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi y Maguarichi.

Similares condiciones se esperan en Balleza, Nonoava, Rosario, Matamoros, Allende, López, Jiménez y San Francisco de Conchos, Janos, Casas Grandes, Guerrero, Bocoyna, Satevó, Valle de Zaragoza, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral, Coronado y Camargo.

Para el viernes habrá lluvias de moderadas a fuertes en Morelos, y Guadalupe y Calvo; dispersas a moderadas en Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, y de aisladas a dispersas en Madera, Temósachic, Bocoyna, Casas Grandes, Matachí, Carichí y Balleza.

•Temperaturas máximas esperadas para la tarde de este jueves: Chihuahua 35 grados centígrados (°C), Juárez 39°C, Janos 38°C, Madera 31°C, Temósachic 33°C, Cuauhtémoc 30°C, Ojinaga 39°C, Delicias 36°C, Camargo 35°C, Jiménez 34°C, Parral 31°C, Bocoyna 27°C, Chínipas 38°C, Guachochi 25°C y Balleza 25°C

•Temperaturas máximas esperadas para la tarde del viernes: Chihuahua 35 °C Juárez 39, Janos 37, Madera 28, Temósachic 30, Cuauhtémoc 30, Ojinaga 40, Delicias 37, Camargo 36, Jiménez 35, Parral 31, Bocoyna 25, Chínipas 33, Guachochi 24 y Balleza 23°C

La CPEC recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, tomar precauciones ante la presencia de lluvias, ráfagas de viento y temperaturas altas, especialmente en zonas serranas y rurales.

Para reportes o emergencias comunicarse al 9-1-