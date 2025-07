Acude Pérez Cuéllar a inauguración de instalaciones de la GN

Esta tarde, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la inauguración de las instalaciones de la Coordinación del 31 Batallón 377 Compañía de la Guardia Nacional.

El Coronel de Caballería Diplomado Estado Mayor, Alejandro Rivas Salgado, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua, resaltó que este día se celebra un día más del firme compromiso de garantizar el bienestar y la seguridad de nuestra nación



“La Guardia Nacional tiene la misión clara y esencial de proteger a todos los mexicanos, contribuir en el orden y la justicia, por lo que la apertura de estas instalaciones no solo amplia nuestra capacidad operativa, si no que requiere la voluntad de la institución para servir y enfrentar los retos”, expresó.



Dijo que con la inauguración de este Batallón y Compañía de la Guardia Nacional se destaca el trabajo incansable y el compromiso de hombres y mujeres que con honor y valentía protegen cada rincón de nuestra patria.



“Esta inauguración es un ejemplo de que nuestra misión no termina, por el contrario, comienza un nuevo capítulo de trabajo y dedicación para cumplir con el más alto deber que tenemos, velar por la seguridad de nuestras comunidades, familias y nuestro país”, resaltó.



Por su parte, el Mayor de la Guardia Nacional, Alexander Vázquez Hernández, informó que las instalaciones cuentan con varios alojamientos, uno masculino con capacidad para 150 elementos y otro femenino para 100 mujeres.



Explicó que también se dispone de espacios operativos destinados a la coordinación del batallón y a la compañía de Guardia Nacional que trabajará en conjunto.



“La capacidad total del batallón es para 300 elementos, además de un refuerzo adicional de 120 efectivos pertenecientes a la compañía reforzada de la Guardia Nacional, lo que permitirá una mayor cobertura y capacidad de respuesta en tareas de seguridad pública en la región. Cuenta con un área de comedor, así como de coordinación y servicios”, explicó.



Indicó que la obra requirió una inversión de 226 millones de pesos. Las instalaciones fueron entregadas formalmente el 2 de septiembre y comenzaron operaciones el pasado 31 de octubre.



“Las instalaciones fueron adecuadas para el área geográfica en la que nos encontramos”, mencionó.



Al evento acudieron el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales; el General Brigadier José Salud Lemus Cisneros, comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez; el general Filiberto Mondragón, el Comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, así como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.