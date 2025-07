Micah Parsons está decepcionado del trato que le dan los Cowboys.

Diario de México

By cesar.montiel

Micah Parsons, ala defensiva de los Dallas Cowboys, reconoció este martes estar desanimado por la poca disposición que ha mostrado su equipo para darle una extensión de contrato a diferencia de otras franquicias que afirmó sí cuidan a sus estrellas defensivas.

“Me desanima que tarde tanto y aún nada. Es complicado cuando ves a otros equipos cuidando a sus mejores jugadores defensivos, veo lo que logró TJ, Max, Miles; es difícil no tomarlo personal”, señaló el defensivo al final del entrenamiento de los Cowboys.

Parsons se refirió a las extensiones millonarias que en esta temporada baja obtuvieron los mejores cazadores de quarterbacks de la NFL, entre los que él tiene un lugar, pero no se ha visto reflejado en la continuidad con el equipo de la estrella solitaria.

A sus 26 años, Micah Parsons es el quinto defensivo con más capturas en la NFL desde el 2021, suma 52.5; sólo por debajo del líder Myles Garrett, de Cleveland Browns, que tiene 60; TJ Watt, de Pittsburgh Steelers, 58.5; Trey Hendrickson, Cincinnati Bengals, 57; y Nick Bosa de San Francisco 49ers, quien acumula 53.5.

De ellos Garrett firmó una extensión de 160 millones de dólares por cuatro años; TJ Watt obtuvo un contrato de 123 millones, también por cuatro años; incluso Max Crosby, de Raiders, quien es séptimo con más capturas desde 2021, con 42.5, logró una extensión de tres años y 106.5 millones de dólares.

El alto desempeño que ha tenido desde que fue reclutado en la primera ronda del Draft 2021 por Dallas, equipo con el que ya terminó su contrato de novato, no corresponde al trato que ha recibido, puntualizó Parsons.

“Desearía tener algo con esa misma energía que han obtenido compañeros en otros equipos no deseo que me traten diferente a los demás. Simplemente no entiendo porque la tardanza”, señaló.

La molestia del jugador se acrecentó luego de que el lunes pasado Jerry Jones, propietario del equipo, cuestionó su estado físico por la lesión que sufrió la campaña pasada.

“El hecho de que lo firmemos no significa que lo vayamos a tener. Estuvo lesionado seis partidos el año pasado. En serio. De todas maneras hemos firmado jugadores. Recuerden tenemos al jugador con el salario más alto de la liga en Dak Prescott y se perdió gran parte de la campaña pasada, así que hay muchas cosas en las que pensar antes de firmar al jugador”, subrayó Jones.

Una postura que este martes Micah Parsons dijo entendía, pero él también lucha por su seguridad.

“He sido constante. Si no me quieren aquí, no me quieren y ya. Entiendo los negocios. Jerry Jones cuida de su familia de la misma manera que yo necesito cuidar de la mía y sé que para eso debo rendir al máximo nivel”, concluyó el defensivo. EFE