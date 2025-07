Sheinbaum defiende a Adán Augusto por caso Hernán Bermúdez: ‘Tiene que haber pruebas, no dichos’.

El Financiero

Sheinbaum deslindó a Adán Augusto de señalamientos por el caso Bermúdez y aseguró que no le da instrucciones para declarar.

Tras las acusaciones contra Hernán Bermúdez por presuntos vínculos con el crimen organizado, surgieron señalamientos que alcanzaron a Adán Augusto López. Ante su silencio, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que le pida dejar su puesto como senador.

“Él no tiene una responsabilidad ejecutiva”, remarcó. Sheinbaum agregó que la Fiscalía de Tabasco es la que debe aclarar si hay evidencia que compruebe que Adán Augusto López sabía de los nexos con el crimen de su exsecretario de Seguridad.

“Yo no lo instruyo. Nosotros somos compañeros del movimiento desde hace mucho tiempo. Hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no les doy instrucciones para salir a declarar; él tiene su propia estrategia, de sí se comunica o no se comunica”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Sus declaraciones responden a los señalamientos de la oposición, que acusan al exgobernador de Tabasco de haber respaldado a Bermúdez a pesar de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho o una suposición. Particularmente con esta persona, es importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar”, enfatizó.

La presidenta reiteró que su gobierno se rige por los principios de transparencia, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo las investigaciones pertinentes e informar puntualmente sobre su desarrollo.

“La Fiscalía deberá determinar si en las investigaciones existe algún indicio que vincule a Adán Augusto”, comentó.

Sheinbaum reiteró además que será el Gabinete de Seguridad el encargado de informar oficialmente cuándo comenzaron las indagatorias contra Hernán Bermúdez Requena.

La gravedad del caso se acentuó cuando el General de Brigada del Estado Mayor, Miguel Ángel López Martínez, reveló que desde el 14 de febrero existía una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

El general Miguel Ángel López Martínez reveló que desde el 14 de febrero existía una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez.

El exsecretario de Seguridad es señalado por presuntos vínculos con la organización criminal ‘La Barredora’, relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, comenzó su carrera en el gobierno estatal cuando Adán Augusto López era subsecretario de Gobierno en Tabasco.

¿Dónde está Adán Augusto?

Tras su ausencia en la sesión del miércoles 16 de julio en el Senado de la República, los legisladores de Morena señalaron que desconocen dónde se encuentra su coordinador parlamentario, Adán Augusto López.

En el contexto de las acusaciones contra Hernán Bermúdez, el senador Emmanuel Reyes manifestó que buscarán comunicarse con Adán Augusto para abordar el tema.

Sheinbaum evitó hacer un llamado a Adán Augusto López y afirmó que no instruye a sus compañeros a declarar. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

“Él (Adán Augusto) tendrá que responder, por lo que en su momento, como gobernador, vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé en dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él”, expresó Emmanuel Reyes en conferencia de prensa.

El senador también celebró que la Fiscalía General de la República está investigando al exsecretario de seguridad de Tabasco, señalado de vínculos con el grupo delictivo ‘La Barredora’.

Crimen tenía la protección del gobernador de Tabasco desde 2021, revelan archivos hackeados

“Se están llevando a cabo las investigaciones (…) y creo que la posición es clara, la de la presidenta de México, se está investigando. Ella ya lo informó y, perdón, ella dijo que no se le está investigando (a Adán)”, expuso.