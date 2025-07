Exigen activistas justicia para Jassiel, denuncian omisiones de autoridades

Activistas, defensores de derechos humanos y familiares del menor Jassiel Giovanny, fallecido recientemente en un presunto caso de infanticidio, se manifestaron este miércoles a las afueras de Palacio de Gobierno, sobre la calle Libertad, para reiterar su exigencia de justicia y denunciar omisiones por parte de autoridades estatales.

En entrevista, uno de los manifestantes identificado como Eduardo González, quien se presentó como activista y defensor de derechos humanos, explicó que la principal demanda del grupo es que el presunto responsable, identificado como Abraham, sea recluido en un penal para varones, pues sostuvo que su credencial del INE lo identifica como hombre y que el crimen fue cometido “como tal”.

“Solicitamos justicia para los menores, no solo para Jassiel, porque se han presentado muchos ataques a menores y el DIF estatal no hace nada, ni la policía municipal, incluso la fiscalía y la gobernadora, a quienes parece que no les importa la niñez”, denunció.

González informó que durante todo el mes continuarán realizando marchas en distintos puntos de la ciudad para visibilizar la violencia contra menores. También señaló que han tenido contacto con el Fiscal General del Estado y el Secretario de Gobierno, quienes, según dijo, justificaron la violencia contra menores en la Sierra Tarahumara por “usos y costumbres” de la etnia.

El activista criticó especialmente a Enrique Rascón Carrillo, a quien acusó de no cumplir con su responsabilidad: “Se los podemos decir en su cara y lo retamos a que haga bien su chamba, que no solo se tome fotos, porque de qué nos sirve que acuda a reuniones con la gobernadora si no defiende realmente a los pueblos originarios ni a la niñez”, afirmó.

Durante la protesta, también cuestionaron la fuerte presencia de escoltas en las puertas de Palacio de Gobierno. “Nos tienen miedo, queremos entrar para que sepa todo el mundo que se tienen que tomar cartas en el asunto”, reclamó González.

Finalmente, señaló que acudieron al Congreso del Estado para exponer sus demandas, pero que ningún diputado los atendió ni se les permitió el acceso al recinto, aunque aseguró que el movimiento no busca politizarse, sino visibilizar la violencia que sufren los menores en la entidad.