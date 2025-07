“Más dinero para redes, menos para sus policías”: Diputada Xóchitl Contreras.

La diputada Xóchitl Contreras, denunció enérgicamente la aprobación del Cabildo de Ciudad Juárez encabezado por Cruz Pérez, para de tomar $46 millones de pesos del fondo de seguridad pública para atender la reciente emergencia provocada por las lluvias.

“Claro que estamos a favor de que se apoye a las familias damnificadas, ¿cómo no vamos a estarlo? Pero lo que no vamos a permitir es que se use el dolor de la gente para justificar otro atraco presupuestal”, declaró la legisladora panista.

El dictamen autorizado en el Cabildo de Juárez propone reformar el artículo 59 del Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública, con el objetivo de permitir que los recursos del Fondo de Vida para cuerpos de seguridad, policías y vialidad, que originalmente estaban destinados a temas de seguridad, puedan ser redirigidos a atender la actual contingencia.

“¡Esto es inadmisible! Quieren desvestir un santo para vestir otro, y lo peor es que se trata de un área tan delicada como lo es la seguridad pública. Juárez sigue teniendo índices altísimos de homicidios, y en lugar de fortalecer esta área, le quieren quitar dinero para cubrir su falta de previsión y planeación”, expresó Xóchitl Contreras.

La diputada cuestionó que en lugar de buscar recursos en partidas, que en este momento podrían se prescindibles, como los más de 200 mdp que invierte en la promoción personalizada del alcalde, alejada a la realidad de la percepción de los juarenses que hoy sufren de inundaciones, destrozos y una rampante inseguridad.

Reclamándole al Presidente Municipal que quiere meterle la mano al dinero de un seguro de vida para cuerpos de seguridad, policías y vialidad de una de las áreas más vulnerables para los juarenses: cómo lo es la seguridad.

Finalmente, Xóchitl Contreras hizo un llamado urgente al presidente municipal para que recapaciten y prioricen de manera justa y responsable, sin lucrar políticamente con la necesidad de la gente.

“Juárez necesita soluciones reales, no otro robo disfraza