¿Pueden robarte tus datos y suplantar tu identidad con la nueva “Llave MX”?.

Alfredo Narváez

“Llave MX” es una plataforma digital con la que puedes identificarte digitalmente en distintos portales del Gobierno de México para realizar trámites públicos, según su descripción. Recientemente, surgió un video en el que se exhibe una supuesta vulnerabilidad de la plataforma que permitiría suplantaciones de identidad.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acusan la posibilidad de usar tu CURP para hacer trámites en tu nombre, mientras las autoridades federales niegan que esto sea posible. Un experto en ciberseguridad, por su parte, advierte que las vulneraciones son posibles, pero evitables.

Ricardo Darling, vicepresidente de Ciberseguridad en C3ntro Telecom, dijo en entrevista con Unotv.com que existe una preocupación por posibles vulneraciones de los datos de los usuarios, ya que deben ingresar datos personales, una contraseña e, incluso la CURP.

“Es información, desde dentro de la de la propia institución pudiera alguien descargarla y ponerla a disposición de algún ciberdelincuente (…) teniendo usuario y password, eso puede ser utilizado para suplantar identidades en otras instituciones que pidan alguno de esos requisitos”.Ricardo Darling

Sin embargo, el especialista también señaló que el propio Gobierno de México puede evitar suplantaciones de identidad y vulneraciones.

“Si el Gobierno no implementa elementos de seguridad que te permitan almacenar los datos de manera segura, confiable y que mantengan la confidencialidad e integridad debida dentro de la base de datos, y en torno a ello no construimos una serie de procesos y legislaciones que nos permitan asegurar que quien maneje la base esté bien manejada, seguramente puede haber suplantaciones serias de identidad“, remata.

Alfonso Rubalcava, diputado del PAN, compartió un video mostrando el proceso de registro a la plataforma Llave MX usando una CURP y un correo falso, sugiriendo que terceras personas podrían acceder a tus trámites.

Así fue el proceso que el legislador evidenció a través de redes sociales:

Ingresó al portal de Llave MX Dio clic en “Crear cuenta” Usó un CURP ajeno que utilizó de una base de datos Aparecerán los datos correspondientes al CURP Escribió un código postal aleatorio Agregó un número de celular falso También ingresó un correo falso al cual tenía acceso Creó una contrseña para la cuenta y así terminó el proceso de creación Inició sesión con la cuenta creada Verificó su email con un código enviado al correo electrónico

¿Qué dijeron Pepe Merino y la Agencia de Transformación Digital?

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, respondió en la Conferencia Matutina de este martes que, al día de hoy, no es posible suplantar la identidad de nadie usando únicamente Llave MX.

“El sistema no permite concluir ningún trámite por sí solo. Siempre se requiere documentación adicional que es revisada por un servidor público”, explicó Merino desde Palacio Nacional.

Además, aclaró: “Dar de alta una cuenta Llave MX con una CURP ajena no permite realizar trámites exitosos. No implica suplantar la identidad de nadie, porque no se puede usar esa cuenta sin documentos que validen la identidad”.

A través de un comunicado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que LlaveMX no funciona aún como una identificación oficial que permita realizar trámites sin autenticación adicional.

“Esto es similar, por ejemplo, a obtener la CURP en el portal público u obtener una copia certificada de un acta de nacimiento no propia. Ambos casos pueden realizarse hoy por cualquier persona, sin que implique la posibilidad de usuarios que implique usurpar la identidad de alguien más”.Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Por esta razón, la propia Agencia destacó que la reciente reforma a la Ley General de Población buscan facilitar la interacción entre ciudadanos y Gobierno para hacer trámites 100% en línea.

Una de las medidas contempladas en esta reforma es la CURP biométrica.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica será una credencial de identificación oficial que, además de conservar los datos personales básicos, como nombre, fecha y lugar de nacimiento, incluirá los siguientes elementos de identificación:

Sexo o género

Nacionalidad

Huellas dactilares

Fotografía

Fuente: Cámara de Diputados

Con respecto a la CURP biométrica, Ricardo Darling reconoció que se trata de una iniciativa difícil de vulnerar: sin embargo, “el riesgo de infiltración masiva de un sistema que contenga toda la información de los mexicanos puede ser un riesgo mayúsculo”.

César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, aclaró en redes sociales que este documento podría ayudar a evitar robos de identidad y simplificar los trámites gubernamentales.

Sin embargo, también reconoció: “Los riesgos obvios serán el mal uso de esos datos por parte de terceros, de alguna autoridad de forma ilegal o el robo de la información por medio de un hackeo“.

Y a todo esto… ¿qué trámites se pueden hacer en Llave MX?

A través de Llave MX, se redirige a un portal oficial en el que están disponibles 5 mil 830 trámites federales y 68 programas sociales, incluyendo:

Acta de nacimiento

Pasaporte

Semanas cotizadas en el IMSS

Cédula profesional

Actualmente, al presionar cualquier trámite, vuelve a redireccionar a otro portal del Gobierno de México en el que aparecen las instrucciones para llevarlo a cabo, según comprobó un reportero de Unotv.com.