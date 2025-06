Al exgobernador Duarte, ni perdón ni olvido; los chihuahuenses tenemos memoria: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado en el seguimiento jurídico al caso del exgobernador César Duarte, al destacar que gracias a esta labor se han sostenido las órdenes de aprehensión y el proceso de extradición ante las instancias correspondientes. Fue esta Fiscalía —y no la anterior— la que gestionó y concretó la extradición, giró nuevas órdenes y continúa los procesos con sustento legal.

Posteriormente, el legislador panista cuestionó que el exmandatario Javier Corral utilice hoy el tema con fines políticos, cuando durante su gestión no concretó acciones legales eficaces. “Ni el pinto ni el colorado: uno por ser acusado de peculado, el otro por su incompetencia e ineptitud. Ambos le fallaron a Chihuahua. Lo bueno es que ya se acabaron”, afirmó.

Chávez Madrid recalcó que el actual gobierno ha actuado con respeto a la ley y sin convertir la justicia en un instrumento político. Subrayó que es inadmisible que no se explique la adquisición de tantas propiedades por parte del exgobernador, ni el estado financiero en que dejó la administración. Aseguró que el PAN se mantendrá firme en la defensa del Estado de Derecho y no permitirá que este caso sea usado como cortina de humo para desviar la atención de los problemas actuales.

“Duarte, ni perdón ni olvido. Los chihuahuenses no olvidan el daño y tampoco se tragan cuentos. Aquí no se va a permitir que el pasado se use como bandera cuando en su momento no hicieron nada. Nosotros le apostamos a la justicia con ley, no a la litigación desde los medios, como lo ha hecho Javier Corral, cuya ignorancia del Derecho y su ineficacia en la administración de justicia es lo que hoy tiene a Duarte libre”, concluyó el diputado.