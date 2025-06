“Regreso al paleolítico electoral”: el INE detecta fraude, pero valida la elección judicial.

Animal Político

Por: Ernesto Núñez Albarrán

A propuesta del consejero electoral Arturo Castillo, cinco de seis consejeros del INE votaron en contra de declarar la validez de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero ésta se avaló por mayoría de seis votos.

Casillas con más votos que votantes, casillas “zapato” o con sufragios por un solo candidato, boletas que no se doblaron pero aparecieron marcadas en los cómputos, robo de paquetes electorales, coacción del voto y el reparto masivo de acordeones. Éstas son algunas de las irregularidades ocurridas en la elección judicial que, sin embargo, no fueron consideradas determinantes por el Instituto Nacional Electoral (INE) para invalidarla.

Las consejeras y consejeros del INE decidieron excluir del cómputo nacional 818 de las 84 mil casillas instaladas el 1 de junio. Y, durante tres horas, discutieron el impacto de las “gravísimas” irregularidades; pero aun así declararon la validez general de la elección judicial y, anoche mismo, entregaron las constancias de mayoría a las cinco ministras y cuatro ministros electos, quienes llegarán a la Suprema Corte de Justicia en septiembre próximo.

De izquierda a derecha las ministras de la Corte: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Foto: especial

La consejera Carla Humphrey hizo un breve recuento de algunas de las prácticas ocurridas en este proceso electoral: “Casillas con altísima participación ciudadana, el fenómeno oprobioso de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con idéntica secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros de los mismos domicilios de las presidencias de las mesas directivas de casilla y los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales”.

Irregularidades en la elección judicial

Según los documentos del INE, entre las irregularidades destaca el reparto de guías de voto o acordeones que se usaron para inducir el sufragio, y se advierte que hubo al menos 37 modelos distintos de acordeón, distribuidos a nivel nacional y en al menos 15 entidades.

Pero el consejero Martín Faz le puso números más precisos a la eficacia de la operación acordeón, usada por Morena y el gobierno para promover a sus candidatos afines:

En 19 mil 336 casillas (23 % del total), resultaron ganadoras las nueve candidaturas promovidas por el acordeón más mencionado en las diversas quejas recibidas por el INE, que fue el más difundido por los simpatizantes de Morena, albergado en la página “Poder Judicial 4T”.

En 15 estados, es decir en el 47 % de las 32 entidades, el acordeón de la 4T obtuvo un triunfo absoluto.

Consejera Carla Humphrey . Foto: especial

En otras 10 mil casillas (12 %), triunfaron ocho de las nueve candidaturas promovidas en el acordeón, y en otras 9 mil casillas (11%) ganaron siete de las nueve.

“Esto equivale a decir que en el 61.74 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre seis y nueve candidaturas de dicho acordeón, con lo que se consumó una operación que tira por la borda décadas de lucha ciudadana por la autenticidad del voto”, señaló Faz.

Elección judicial: un viaje al pasado electoral de México

La aprobación de los acuerdos en los que el INE confirmó la sumatoria de los votos obtenidos por las candidaturas a la SCJN, la declaración de validez de la elección judicial y la emisión de constancias de mayoría a las nuevas ministras y ministros, provocó un agrio debate en el Consejo General.

De un lado, y a propuesta del consejero Arturo Castillo, algunos integrantes se pronunciaron en contra de que el INE declarara la validez del proceso, dada la cantidad de irregularidades.

“Existe un importante cúmulo de indicios que documentan posibles irregularidades graves y generalizadas, que desde mi perspectiva generan una duda razonable sobre su validez, de ahí que proponga no declarar la validez”, explicó Castillo.

Pero sólo cuatro integrantes más acompañaron su propuesta: Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y Martín Faz.

Del otro lado, la consejera Guadalupe Taddei hizo una defensa de la limpieza y legalidad del proceso y del trabajo de la estructura del INE para llevarlo a buen puerto. Con ella, votaron por aprobar la declaración de validez de la elección de la Suprema Corte los tres integrantes de la Comisión organizadora de la elección, Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, además de Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quien hizo una dura crítica a las prácticas detectadas en esta elección, pero terminó votando con el bloque de Taddei.

Foto: especial

Las consejeras y consejeros hicieron su propio relato de una polémica elección que llegó a su fin, por lo menos en lo que toca al INE, con un sinfín de referencias al “paleolítico electoral” de México.

“Encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado”, dijo el consejero Jaime Rivera, quien hizo ver que en algunas casillas se encontraron una cantidad de votos que sólo hubieran podido depositarse si la jornada electoral hubiese durado 29 horas, y no las 10 que marca la ley.

“En esta elección vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado, conductas que a mí no me tocó vivir en mi juventud, pero que personas mayores que yo sí las vivieron”, dijo la consejera Dania Ravel, una de las que se pronunció por no dejar impunes actos que mancharán para siempre el sistema electoral mexicano y que, según ella, recuerdan los tiempos en los que se hablaba de “ratón loco”, “urnas embarazadas”, “casillas zapato” y “boletas planchadas”.

La consejera Claudia Zavala advirtió que la aparición de acordeones, las casillas zapato, las boletas que no se doblaron y nunca entraron a una urna, las boletas marcadas con la misma caligrafía y la existencia de casillas con 100 % de participación o incluso con más votos que votantes registrados en la Lista Nominal dejan ver una operación que debió financiarse con cuantiosos recursos.

Hugo Aguilar, electo ministro de la Corte que inicia funciones en septiembre 2025. Foto: especial

“Ha sido lamentable constatar que, en este primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras, se hayan registrado una serie de prácticas y conductas corruptas y antidemocráticas, realizadas bajo formas organizadas y eventualmente financiadas con recursos cuya procedencia desconocemos”, señaló.

La defensa de Guadalupe Taddei de la elección judicial organizada por el INE

Molesta por las intervenciones de sus colegas en el Consejo General, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reaccionó haciendo una defensa del proceso y del trabajo de la estructura del instituto.

Taddei aseguró que la definición de 818 casillas que no podrán sumarse al cómputo nacional, por las irregularidades detectadas, no deben invalidar la elección ni el triunfo de las candidatas y candidatos a la Suprema Corte.

https://youtube.com/watch?v=ZBhREhT6Bbw%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1

Pero fue más allá, al asegurar que pretender no declarar la validez es intentar manchar el trabajo de todos los que hicieron posible la elección.

“Yo sí voy a defender el trabajo de este Instituto”, expresó, “no admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80 mil, ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto. Aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien”.

Foto: INE

Al final de la discusión y una vez aprobado el acuerdo de validez, con seis votos contra cinco, Taddei declaró un receso y, minutos después, se reanudó la sesión para entregar la constancia de mayoría a quienes ganaron un siento en la Corte: Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero, Irving Espinoza, Giovanni Azael Figueroa, María Estela Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Hugo Aguilar.

El INE se mantuvo en sesión permanente, para continuar este lunes con la aprobación de la declaración de validez y constancias de mayoría del resto de elecciones del Poder Judicial Federal: Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral, Salas Regionales del Tribunal Electoral, Magistraturas de Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.