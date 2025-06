Ciudad Juárez sigue recuperando empleo: alcalde

Ciudad Juárez muestra una recuperación importante y un incremento de ocupación en la industria maquiladora, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Señaló que ciertamente se redujo el trabajo aquí, pero ya se ha incrementado, de tal manera que existe una recuperación.

El alcalde también aseguró que es absolutamente falso que varias maquiladoras alistan su salida de Ciudad Juárez, pues únicamente una empresa francesa planea irse entre julio y diciembre del presente año, pero otras buscan llegar.

Dijo que es importante no generar incertidumbre en los trabajadores y los inversionistas, ya que el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal están trabajando por la industria a fin de mantener el empleo aquí.

“Es mentira, es falso y no se vale asustar así a la ciudad porque no le ayuda a nada, ni es bueno para Juárez; si fuera cierto y quisiéramos ocultar la verdad, que mal por nosotros, pero no es cierto, es falso, es una mentira y no es bueno generar ese tipo de noticias falsas”, señaló.

El edil indicó que además los inversionistas taiwaneses tienen proyectos de inversión que planean traer a esta frontera, de tal modo que la ciudad seguirá recuperándose.

Mencionó que el Gobierno Municipal trabaja y seguirá esforzándose para que Ciudad Juárez siga generando empleo.