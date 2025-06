Suman más de 290 muertos tras avionazo de Air India

fuente: reuters

Más de 290 personas murieron cuando un avión de Air India con destino a Londres con 242 personas a bordo se estrelló minutos después de despegar de la ciudad occidental de Ahmedabad el jueves, dijeron las autoridades, en el peor desastre de aviación del mundo en una década.

Entre los muertos había personas que estaban en tierra cuando el avión, que se dirigía al aeropuerto de Gatwick, al sur de la capital británica, se estrelló contra un albergue de una facultad de medicina durante la hora del almuerzo.

Se sabe que al menos un pasajero sobrevivió, dijo la policía, y el hombre dijo a los medios indios que había escuchado un ruido fuerte poco después del despegue.

“Aproximadamente 294 personas han muerto. Esto incluye a algunos estudiantes cuando el avión se estrelló contra el edificio donde se alojaban”, dijo Vidhi Chaudhary, un alto oficial de la policía estatal.

Dijo que la policía encontró a un sobreviviente que estaba en el asiento 11A, junto a una salida de emergencia, y agregó que podría haber más sobrevivientes en el hospital.

“Treinta segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y luego el avión se estrelló”, dijo Viswash Kumar Ramesh, de 40 años, al Hindustan Times, que mostró en línea una tarjeta de embarque para el asiento 11A con ese nombre. “Todo sucedió muy rápido”, dijo al periódico desde su cama de hospital. “Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes”, dijo. “Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

Dijo que su hermano, Ajay, estaba sentado en una fila diferente del avión. “Viajaba conmigo y ya no lo encuentro. Por favor, ayúdenme a encontrarlo”, pidió.

El jefe de policía de Ahmedabad, GS Malik, afirmó que los cuerpos recuperados podrían incluir tanto a pasajeros como a personas fallecidas en tierra. Entre los fallecidos se encontraba Vijay Rupani, exministro principal del estado de Gujarat, cuya principal ciudad es Ahmedabad. Se pidió a los familiares que proporcionaran muestras de ADN para identificar a los muertos, dijo a los periodistas el secretario de salud estatal, Dhananjay Dwivedi.

Partes del fuselaje del avión quedaron esparcidas alrededor del edificio en llamas contra el que se estrelló. La cola del avión quedó atrapada en la parte superior del edificio. Entre los pasajeros había 217 adultos, 11 niños y dos bebés, según informó una fuente a Reuters. Air India indicó que 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

El sitio de seguimiento de aviación Flightradar24 dijo que el avión era un Boeing 787-8 Dreamliner, uno de los aviones de pasajeros más modernos en servicio. Fue el primer accidente del Dreamliner, que comenzó a volar comercialmente en 2011, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea. El avión que se estrelló el jueves voló por primera vez en 2013 y fue entregado a Air India en enero de 2014, según Flightradar24.

La caída después de despegar

El accidente del jueves ocurrió justo después del despegue del avión. Los canales de televisión mostraron cómo el avión despegaba sobre una zona residencial y luego desapareció de la pantalla antes de que se pudiera ver una enorme bola de fuego elevándose hacia el cielo desde más allá de las casas.

“Mi cuñada iba a Londres. En menos de una hora, me enteré de que el avión se había estrellado”, declaró Poonam Patel, familiar de uno de los pasajeros, a la agencia de noticias ANI en el hospital público de Ahmedabad.

Ramila, madre de un estudiante de la facultad de medicina, declaró a ANI que su hijo estaba en la residencia a almorzar cuando se estrelló el avión. “Mi hijo está a salvo y he hablado con él. Saltó del segundo piso, por lo que sufrió algunas lesiones”, dijo. Según el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Ahmedabad, la aeronave despegó a las 13:39 horas (locales). Dio una señal de socorro, indicando una emergencia, pero posteriormente no hubo respuesta.

El consultor de seguridad aeroespacial estadunidense Anthony Brickhouse dijo que una señal problemática en los videos del avión era que el tren de aterrizaje estaba abajo en una fase del vuelo en la que normalmente estaría arriba.

“Si no supieras lo que está pasando, pensarías que el avión se está aproximando a una pista”, dijo Brickhouse.

Boeing afirmó estar en contacto con Air India y trabajando para recopilar más información. Las acciones de Boeing cayeron un 5% debido a que el accidente representó un importante revés para el fabricante de aviones, ya que su nuevo director ejecutivo busca recuperar la confianza tras una serie de desafíos de seguridad y producción. El fabricante de motores de aeronaves GE Aerospace dijo que formaría un equipo para ir a la India y analizar los datos de la cabina, informó la cadena india CNBC TV18.

Reno Unido estaba trabajando con las autoridades indias para establecer urgentemente los hechos del accidente y brindar apoyo a los involucrados, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

“La tragedia de Ahmedabad nos ha conmocionado y entristecido”, publicó el primer ministro indio, Narendra Modi, en X. “Es desgarrador, indescriptible”. Gujarat es el estado natal de Modi.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que las imágenes del accidente que surgieron fueron “devastadoras”. Un portavoz del Palacio de Buckingham indicó que el rey Carlos también estaba siendo informado.