Se matendrá Coparmex vigilante de elección a PJ

Jorge Treviño, presidente de Coparmex Chihuahua, manifestó difícil poder calcular cuántas personas acudirán a votar el 01 de junio por elecciones al Poder Judicial; Sin, embargo refirió que espera sea falso el rumor que partidos políticos están repartiendo listado de sus favoritos para votar.

“Es un hecho que vamos a ver listas repartiendo porque sería difícil que una persona no lleve acordeón al ser un proceso complejo y largo. Lo preocupante es que sean generados por partidos o candidatos, es algo que no se sabe realmente, pero esperamos que no se involucren los partidos porque los objetivos del proceso es eliminar el factor partidista del Poder Judicial”, dijo.

Es difícil saber cuántos van a votar porque es un proceso nuevo pero vemos que la ciudadanía no tiene muchas ganas de participar, y lo vemos que va de la mano con el rechazo a cómo se hizo la reforma ganando la anti empatía de la gente.

Finalmente, reiteró que Coparmex estará muy atento en observar el proceso, donde a la fecha se han registrado 30 observadores, además que una vez finalice el proceso estarán atentos al desempeño de los jueces y magistrados para medir su funcionalidad y rendimiento.