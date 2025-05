Lleva Municipio avance de 70% en pintura de guarniciones del Periférico

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, lleva un avance del 70 por ciento en trabajos de pintura en las guarniciones laterales y centrales del Periférico de la Juventud, para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial.

Las cuadrillas trabajan en los tramos laterales de lunes a viernes, de 9:00 am a 2:00 pm, mientras que en el carril central las intervenciones se realizan de lunes a jueves, de 10:00 pm a 5:00 am, con el fin de no interferir con el flujo vehicular.

Christian Medellín, director de Mantenimiento Urbano, destacó: “con el respaldo del alcalde Marco Bonilla, avanzamos firmes en el mejoramiento de la infraestructura vial”.

Pintar las guarniciones del Periférico de la Juventud no solo embellece la ciudad, también mejora la seguridad para quienes transitan por esta importante vía.

El Municipio exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución en los horarios y zonas señaladas, y agradece la comprensión ante las labores que buscan construir una ciudad más limpia, ordenada y funcional para todas y todos.