Mexicanos tendrán que pagar deuda de Fobaproa hasta 2050

fuente: excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es sencillo dejar de pagar la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de un día para otro, y que las y los mexicanos tendrán que pagarlo hasta el 2050.

“Digamos, los bonos del IPAB, que ahora se pueden comprar en el mercado, digamos, no es tan sencillo de un día a otro ya no se va pagar, primero cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país”, advirtió.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, expuso el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fobaproa, el cual señala que operó sin reglas de operación, ni políticas generales que le permitieran dar transparencia, y que justificarán su implementación.

Sheinbaum Pardo aclaró que el problema del Fobaproa no es el rescate bancario sino que la deuda privada se convirtió en deuda pública para todos los mexicano y que las reglas de operación fueran discrecionales.

“El comité técnico del Fobaproa actuó sin reglas, ni políticas generales que le permitieran darle transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el Gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones”, expuso.

La mandataria federal informó que invitará al secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, para que explique cuánto queda por pagar y cuánto se ha pagado de la deuda para el rescate de bancos.