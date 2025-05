Once estados arrastran armonización de ley de movilidad y suben muertes viales.

Expansión Política

Shelma Navarrete @shelmanz

Expertos ven riesgos ante incremento de decesos por hechos de tránsito por falta de armonización a la Ley de Movilidad y Seguridad vial. Entre las entidades pendientes está la CDMX.

A tres años de que se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por organizaciones sociales y activistas de movilidad con el objetivo de reducir las muertes por hechos de tránsito en el país, 11 entidades arrastran la armonización de sus leyes y reglamentos.

La Ley de Movilidad fue publicada en mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y se dio un plazo de 160 días –poco más de cinco meses– para que los 32 congresos homologaran sus legislaciones, pero hasta este mayo de 2025 entidades como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas no lo han hecho.

“Las 11 entidades se están quedando atrás, a pesar de que como país ya contamos con una ley de avanzada con la que se tendrían ya que establecer los pasos y las acciones para salvar miles de vidas que estamos perdiendo año tras año en siniestros de tránsito”, señala Areli Carreón, de la Coalición Movilidad Segura,en entrevista con Expansión Política.

A nivel nacional las muertes por hechos de tránsito se han mantenido e incrementado durante los últimos seis años, revelan los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo de enero a marzo de este año se han registrado en estos 11 estados 1,225 homicidios culposos por accidente de tránsito, de acuerdo con datos oficiales.

Para activistas y especialistas, la armonización de las entidades con la Ley de Movilidad es urgente, pues da atribuciones y responsabilidades a todos los niveles de gobierno para bajar la aplicación de la ley al territorio.

“Si tu instrumento legal, lo que rige el desempeño de los gobiernos estatales y municipales, está desfasado e incluso contradice lo que dice la Ley General entonces legalmente los gobierno no están obligados a cumplir, a tomar acciones aunque la Ley General les reconozca esa obligación”, dice Carreón.

Armonización a medias

Gonzalo Peón, director ejecutivo en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), advierte que, incluso en las 21 entidades que cumplieron con la armonización, presentan deficiencias.

“En la mayoría de los casos se hizo un copy paste de la Ley General y eso no es la alineación que se busca”, señala.

Más que homologar, necesitamos leyes estatales que respondan a las problemáticas de movilidad y seguridad vial particulares de esas entidades y además estén alineadas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.

Gonzalo Peón, director ejecutivo en México del ITDP.

El problema con la armonización se incrementa ya que en las calles donde vehículos y personas se mueven a diario en todo el país, lo que tiene un impacto directo e inmediato son los Reglamentos de Tránsito, los cuales en algunas entidades se llevan a nivel estatal y en otras por municipio.

“En seguridad vial son mucho más importantes y tienen mayor efecto de una ley porque un Policía de Tránsito no aplica una ley federal o estatal, aplica un Reglamento de Tránsito. (…) El efecto inmediato que puede tener es con los Reglamentos de Tránsito y la capacitación de las Policías para aplicarlos”, sostiene.

Una muestra de ello es el caso del municipio de Guanajuato, pues si bien a nivel estatal es una de las entidades que ya llevó a cabo la armonización, en el Reglamento de Tránsito de su capital aún no se pide a los motociclistas el uso de casco certificado, apunta el especialista del ITDP.

El riesgo es que tras la lucha por el reconocimiento a la movilidad segura como un derecho en la Constitución Mexicana y luego la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, esta quede como “letra muerta”, alertan.

Sí puede quedar en letra muerta si no vamos a tener leyes adecuadas para los estados sino 29 o 30 que son copy paste y cientos de Reglamentos de Tránsito que no garantizan el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial.

Gonzalo Peón, director ejecutivo del ITDP.

CDMX, en falta sobre movilidad

Destaca la Ciudad de México, considerada como una de las entidades con la legislación más avanzada en materia de movilidad, pero una de las entidades que no ha homologado sus leyes y reglamentos con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

La deuda va más allá de la legislación: en 2019 la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la ciudad –encabezado entonces por Claudia Sheinbaum– se puso la meta de bajar en 30% las muertes por hechos de tránsito para 2024. No obstante, el número de víctimas fatales de la vía se ha incrementado en un 34.3% al comparar 2019 frente a 2024.

Mientras los casos de personas lesionadas por hechos de tránsito se han incrementado un 70.5% en la capital, al pasar de 20,841 en 2019 a 35,527 en 2024, según los reportes de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Apenas el pasado 26 de febrero el Congreso capitalino inició el proceso para armonizar con la Ley de Movilidad federal, al acordar la realización de foros, uno por mes en cada una de las 16 alcaldías, para terminar hasta diciembre de 2026.

Se advierten retos en esta homologación. Ejemplo de ello es la licencia permanente lanzada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este 2025. Los especialistas explican que va en contra de la Ley de Movilidad federal, la cual requiere que se realicen exámenes periódicos para la renovación de la licencia de conducir con el fin de asegurar que las personas cuenten con las capacidades y conocimientos necesarios.

Areli Carreón apunta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encargada de la Policía de Tránsito, ha pedido a las y los diputados que los límites de velocidad así como los niveles de alcohol máximos tolerados para poder conducir queden en el Reglamento de Tránsito y no en la Ley, para poder modificarlos en caso de ser necesario sin pasar por el Congreso local.

Pese a ser considerada una de las entidades con más avances en movilidad, la Ciudad de México aún no armoniza su legislación. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

“¿Por qué nosotros queremos que esté en la ley? Precisamente para que no le bajen dos rayitas al control que se debe ejercer sobre los factores que sabemos que cobran vidas. No queremos que esto quede en el Reglamento (de Tránsito) porque entonces las autoridades se ven sujetas a presiones, puede llegar un Ejecutivo que piense que esto no es tan importante o quiera darles gusto a los automovilistas”, explica la activista e integrante de la Coalición Movilidad Segura.

Por su parte, Gonzalo Peón considera que en la Ciudad de México es necesaria una revisión de los límites de velocidad, así como de la gestión de usuarios de la vía con mayor riesgo como los motociclistas, quienes representaron el 39.6% de las 533 muertes por hechos de tránsito en la capital registradas durante, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.