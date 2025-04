Elección judicial: medios públicos favorecen a ministras afines a Morena; Lenia Batres lidera entrevistas.

Animal Político

Por: Luz Rangel

Durante este año medios públicos han presentado nueve entrevistas a la ministra Batres, cinco a Yasmín Esquivel y dos a Loretta Ortiz.

Programas de medios públicos han favorecido la promoción de tres candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que son afines a Morena, destacando el caso de Lenia Batres, con 9 entrevistas en lo que va de 2025.

Esta tendencia se observó antes y ya en el periodo de campañas, que comenzaron el 30 de marzo, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que las entrevistas tienen que realizarse en condiciones de equidad entre contendientes (64 para la Suprema Corte), y con fines informativos.

El Sabueso realizó un monitoreo desde enero al 28 de abril de 2025 en medios públicos como Canal Once, Canal Catorce, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Tres de las 9 entrevistas a Lenia Batres han sido con Sabina Berman para su programa Largo Aliento, de Canal Once y Canal Catorce, la más reciente transmitida el 29 de marzo, justo un día antes del inicio de las campañas; tres en Punto de Referencia de Once Noticias; una en el noticiero nocturno de Canal Once y otra en SPR Informa.

Además el 9 de marzo, también previo al inicio de las campañas judiciales, Canal 22 dedicó una emisión especial a la ministra, llamada El Futuro del Poder Judicial, sin que se registraran programas especiales con alguna otra ministra en funciones o alguna candidatura aspirante.

El 9 de diciembre de 2024, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano transmitió desde su canal de YouTube el Primer Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales de la ministra Batres, cobertura que no hizo con el resto de integrantes de la Corte.

En el conteo le sigue la ministra en funciones y también candidata Yasmín Esquivel, con cinco entrevistas en medios públicos. La primera el 24 de enero en el noticiero matutino de Canal Once; la segunda el 2 de febrero en el programa Chamuco TV, transmitido por los canales Once y 22; la tercera el 16 de febrero en Operación Mamut de Canal Once; la cuarta el 18 de febrero durante el noticiero nocturno de Canal Once y, por último, el 17 de abril en Largo Aliento, ya en el periodo de campaña, en una misión titulada “La ministra tormenta”.

Ahí se le presentó como una de las candidatas punteras, y ella repitió el dicho desinformante de que con procedimientos judiciales se había descartado el plagio en el caso de su tesis de licenciatura, sin que la conductora la refutara.

Finalmente, en el caso de Loretta Ortiz se contabilizaron dos entrevistas, una el 27 de febrero en el Imer y otra el 10 de abril en el programa Largo Aliento, ya en periodo de campaña. Esta emisión se tituló “Una justicia para el pueblo”, y la presentadora, Sabina Berman, refirió que había tres contendientes principales para ganar la elección y presidir la Corte, “tres mujeres, y las tres vienen de la izquierda”, en referencia a Batres, Ortiz y Esquivel.

Esta cobertura a favor de las ministras afines a Morena se da a pesar de que la Constitución y leyes como la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o la General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral prohíben una cobertura “indebida”, sin competencia o equidad.

“Se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio periodístico”, dice el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Largo Aliento, enfocado en tres ministras

En la emisión que conduce Sabina Berman en medios públicos, como el nombre del programa lo indica, se hace una entrevista de Largo Aliento a distintos personajes, de casi una hora de duración.

De las 16 emisiones de su temporada más reciente, cuatro fueron de entrevistas con Lenia Batres, una con Loretta Ortíz y la más reciente con Yasmín Esquivel; es decir 6 de 16 transmisiones porque algunas incluso tuvieron primera y segunda parte.

El programa Largo Aliento es el único que ha entrevistado a las tres ministras afines a Morena. Sin embargo, las otras 61 candidaturas a ministras o ministros de la SCJN que aparecen en la plataforma Conóceles, del INE, no han tenido espacio en esta emisión.

Durante el proceso electoral de 2024 los medios públicos realizaron una cobertura que favoreció a la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, dándole más tiempo de entrevistas y comentarios favorables.

