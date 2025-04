Refrenda alcalde compromiso con el bienestar animal.

Durante la presentación del Sistema Integral de Identificación y Seguimiento de Animales (SIISA), el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, refrendó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar animal en esta frontera.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, por parte de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) y consiste en la aplicación gratuita de un microship para mascotas que permite garantizar una vida más segura y protegida a los animalitos, ya que estarán identificados y podrán regresar a casa en caso de extraviarse.

El alcalde mostró entusiasmo de lanzar el sistema y destacó que esta administración continuará trabajando para que todos esos seres sintientes tengan respeto a la dignidad que merecen.

“Nos da gusto dar un paso más y me entusiasma bastante, aunque también me entusiasma la esterilización que hemos hecho porque pensar en los animales que dejan de estar en las calles y dejan de sufrir maltrato, o bien, que puedan maltratar a otros, es algo que me da gusto y ahora damos un paso más y vamos a seguir comprometidos con el bienestar animal”, dijo.

También comentó que el Gobierno Municipal ha dado grandes pasos, pues hoy inició la remodelación del Antirrábico que hace tiempo pasó a manos del Municipio.

El Presidente Pérez Cuéllar, señaló que su administración ha realizado un trabajo previo y aunque falta mucho por hacer por los animalitos de Juárez, este Gobierno se esfuerza para avanzar, por lo que se estarán invirtiendo recursos y existe la voluntad de atender un tema tan importante que muchas veces está olvidado.

Mencionó que en la pasada administración se realizaron más de 15 mil esterilizaciones, mientras que en esta administración se aplicaron 3 mil 868 vacunas y 615 esterilizaciones, además se dieron en adopción 233 mascotas y se atendieron mil 514 denuncias.

También se aplicaron 51 sanciones económicas, se capacitó a 16 mil 199 personas en temas de concientización, se entregaron casi 14 toneladas de apoyo a refugios, albergues y rescatistas a través del Banco de Alimentos, mientras que 155 animales fueron recatados en coordinación con la Fiscalía General del Estado Zona Norte. Aparte se entregaron 315 animales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y se resguardó a 167 animales agresivos.

Alma Edith Arredondo Salinas, titular de DABA, señaló que la dependencia está trabajando arduamente para ordenar, definir el rumbo y buscar soluciones, siempre priorizando que los animalitos estén mejor que ayer.

Dijo que el SIISA es una herramienta de trabajo que permitirá dar respuestas evaluando cómo y dónde están en el tema de Bienestar Animal, además, este año tienen proyectada 10 esterilizaciones masivas, campañas de esterilización y otros proyectos más, con monto de 18.5 millones de pesos.

Comentó que con las labores de rehabilitación del Antirrábico, los animales ya no pasarán frío ni calor.

Respecto al sistema, dijo que aplicar un microship para mascotas, permitirá identificar al propietario y al animalito, además están por adquirir lectores para tenerlos en diferentes puntos de la ciudad.

Arredondo Salinas señaló que el microship es relevante por ser frontera, pues éste se pide para que la mascota pueda ingresar a Estados Unidos y Europa, por lo que con este sistema se eleva a la ciudad a un nivel internacional.

La presentación del SIISA estuvo a cargo de Isabel Elkan González, quien dijo que en el país, ocho de cada 20 perros y gatos jamás regresan a casa, por lo que el sistema garantizará que cada animalito tenga identificación segura para lograr su ubicación en caso de pérdida.

Mencionó que DABA contará con un censo de animales y el Municipio podrá generar datos claves para campañas, diseñar estrategias de esterilización y la información arrojará si el animal está extraviado, si está seguro o si incluso ya falleció, pues se contará con el número de animales, domicilio, colonia y código postal, aparte de que podrán tener datos de cuántos animales hay, la edad y sexo.

Juárez contará con más de 280 puntos de escaneo y el sistema va dirigido a los tutores de animales de compañía, veterinarios, rescatistas y autoridades de bienestar animal, así como ciudadanía en general.

Las personas pueden ingresar a

www.basedaba.mx y registrar a su mascota, pues le pedirán ingresar los datos de la misma, así como los datos del propietario como domicilio, código postal, teléfono, ciudad y otros datos.

Durante el evento estuvieron las regidoras Laura Fernanda Ávalos, Gloria Rocío Mirazo, María Dolores Adame y Dina Salgado, así como la síndica Municipal, Ana Carmen Estrada.

También el coordinador de Seguridad Vial, César Tapia Martínez; el director general de Protección Civil del Municipio, Sergio Rodríguez y Heidy Marta Flores, de la Agencia Estatal de Investigación.