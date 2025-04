Los 100 trumpiezos de Trump.

G. Arturo Limón D.

Alicia: “¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí?” El Gato de Cheshire: “ Eso depende en gran medida de adónde quieras llegar ”. Alicia: “No me importa mucho adónde”. El Gato de Cheshire: “Entonces no importa mucho qué camino tomes”.

FRAGMENTO DE ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

Al escribir estas líneas corre el día 96 del segundo mandato del presidente Trump y lo cierto es que para un presidente repetidos es casi inconcebible la conducta que el “agente naranja” como le llamo a Trump por su pigmentación y en referencia la Napalm y otros componentes químicos que Estados Unidos lanzo sobre el inerme Viet Nam durante su guerra genocida que duro 20 años de 1955 a 1975 con 50.000 bajas declaradas de los marines norteamericanos y al derredor de dos millones de vietnamitas muertos y/o afectados, así se las gastaba el imperio que masacró en 1945 a Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas nucleares innecesarias ya. Pero que sirvieron para aterrorizar a las naciones del mundo con esa muestra del poderío nuclear.

50 años después de terminado Viet Nam Donald Trump llega y expresa que va a cambiar las cosas en su país, y lo volverá a buscar hacer grande otra vez, solo que no señala ni rumbo ni derrotero, no encuentro la figura para explicar lo que hace, ni siquiera comprendo el por qué lo hace, son tales sus desaciertos que pareciera jugar el juego de DESTRUYE Y GANARAS pero más bien parece que juega a AUTODESTRUYETE Y PERDERAS, ya que de cual oro modo se puede uno explicar cosas como romper alianzas fincadas en un tratado de Comercio Exterior con Canadá y México, querer eliminar a las manos que le alimentan y sustentan la fuerza laboral y productiva de ese gran país, que ha fincado en el trabajo explotador, pero trabajo al fin de los migrantes en este caso indocumentados, sin los cuales ya está viendo que su país no es lo que parece ser, y ni que decir el pelear con China, sin darse cuenta que si el cree ser un el águila calva imperial, le ha aparecido un dragon que vuela y lanza el fuego de la productividad consistentemente, Estados Unidos ya no es en lo económico lo que fue y el retornado inquilino de la Casa Blanca parece ignorarlo.

Por eso refiero y no es sarcasmo es descripción que su segundo mandato esta pareciendo y siendo muy errático no era mofa llamar dos colaboraciones atrás a Donald Trump como Pen…dulo oscilante que un día apunta a una dirección y al momento cambia a otra, no ha aprendido lo necesario y el juego que est jugando lo puede hacer caer estrepitosamente y arrastrar a su país, que si no tenía credibilidad ha acentuado su pérdida de manera significativa en estos casi cien días.

A continuación algunos de los dislates, errores, tropiezas y pifias en que ha incurrido

“La administración Trump ha acusado a varias universidades estadounidenses de permitir el antisemitismo durante las manifestaciones pro palestinas contra la guerra en Gaza.REUTERS

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump trastocó la política exterior de Estados Unidos, sacudió los mercados y transformó la Oficina Oval en escenario de continuos “happenings”.

A continuación, diez momentos clave de estos primeros cien días de gestión del republicano.

20 de enero: 26 decretos, un récord

Apenas asumió, Trump se presentó en la Casa Blanca, bolígrafo en mano, para firmar decreto tras decreto. Promulgó 26, todo un récord para un primer día.

Retiro del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud, eliminación de la ciudadanía por nacimiento, indulto a los asaltantes del Capitolio… la naturaleza de los decretos firmados fue una muestra de que el republicano se proponía desde el inicio atacar el orden establecido.

4 de febrero: Gaza, un futuro balneario

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza, sacaría a los palestinos del territorio y lo reconstruiría como la “Riviera del Medio Oriente”.

Tres semanas después, publicó un video creado con inteligencia artificial que mostraba una Gaza imaginaria transformada en un balneario en su honor.

Importar juguetes “Made in China” a EU se volvió una odisea por los aranceles de Trump

2 de febrero: Elon Musk y su hijo en la Oficina Oval

La foto de J.F. Kennedy con su hijo bajo el escritorio de la Oficina Oval en 1963 ha pasado a la historia.

Con Trump II, fue Elon Musk, convertido en asesor cercano del presidente, quien apareció en la sede simbólica del poder en Estados Unidos con su hijo de cuatro años sobre sus hombros, para explicar las acciones de su comisión encargada de recortar el gasto público.

12 de febrero: Llamada con Putin

El 12 de febrero, Trump rompió el aislamiento diplomático del presidente Vladimir Putin, convertido en un paria entre los dirigentes políticos occidentales, al mantener con él una conversación telefónica de 90 minutos. El 28 de febrero hay una segunda llamada telefónica y luego varias reuniones diplomáticas ruso-estadounidenses, sin presencia de representantes europeos.

Japón descarta poner fin a su acuerdo comercial con EU pero alerta de las “incongruencias” de Trump

Sin embargo, hasta ahora los pedidos de una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania han caído en oídos sordos. El acercamiento entre Moscú y Washington ha permitido, eso sí, dos intercambios de prisioneros desde febrero.

14 de febrero: Vance reprende a los europeos

En la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance sorprende a los europeos al declarar que la libertad de expresión está en declive en Europa y que esto le preocupa más que la amenaza rusa o china”

COROLARIO

La triada Trump, Vance y Musk han de actuar en consecuencia o no será muy larga en la política su existencia.

Tremp no puede con Rusia, la OTAN, la decadente también Unión Europea y lo que queda del comediante Zelenzki, hace falta ms que una foto en Roma para salcar a Ucrania y salvar a Occidente de la vergonzosa derrota ante Rusia,

Cierro con una preocupación que hago pregunta ¿ CUAL ES LA MANO QUE MECE LA CUNA EN EL CONFLICTO ENTE LA INDIA Y PAKISTAN, GENERADO POR LA MASACRE DE CACHEMIRA?