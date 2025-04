Impulsa Rosana Díaz Ley Valeria contra el acecho en Chihuahua.

Rosana Díaz Reyes, Diputada por Morena, presentó una iniciativa con el fin de regular el delito del acecho en el Estado de Chihuahua.

La propuesta es tipificar y regular el delito de acecho, ya que es una realidad social, y violenta, que viven las personas de Chihuahua, y de todo el país.

En su exposición de motivos la legisladora morenista dijo que resulta impostergable abordar aquellas conductas que, como el acecho, han permanecido en una zona gris de nuestro marco jurídico estatal, dejando a las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, en una situación de indefensión.

El acecho, es una forma de hostigamiento sistemático, insistente y no deseado, que se caracteriza por la vigilancia, seguimiento, aparición física o virtual, envío constante de mensajes, llamadas o cualquier otra forma de contacto que, sin causar necesariamente un daño físico inmediato, provoca miedo, ansiedad, angustia o el temor fundado de ser víctima de una agresión futura.

Esta iniciativa tiene por objeto incorporar esta figura al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar el acecho como manifestación de violencia psicológica, emocional y estructural. A través de la tipificación de este delito, se busca dotar a las instituciones de justicia de los elementos necesarios para actuar de manera oportuna y con perspectiva de género, antes de que estas conductas escalen en gravedad”, manifestó.

Díaz Reyes comentó que el grupo parlamentario de Acción Nacional a través del Diputado Mireles presentaron una iniciativa al respecto, sin embargo, su propuesta exige un resultado específico en la víctima (ansiedad, temor o riesgo), lo que podría dificultar la prueba en casos donde la víctima no manifieste estos estados de manera evidente. Nuestra iniciativa se centra en la ausencia de consentimiento, lo que simplifica la prueba del elemento subjetivo y busca no sujetar el delito a la muestra revictimizante, concluyó.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email