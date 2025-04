Alcalde Bonilla reafirma su compromiso con la familia y la seguridad ante Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia.

-En sesión ordinaria tomó protesta a la directora del DIF Municipal como secretaria técnica.

En sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia que lo integran dependencias municipales y asociaciones civiles, el alcalde Marco tomó protesta a la directora del DIF Municipal, Liliana Herrera como secretaria del organismo, además de refrendar su compromiso de seguir gobernando desde los principios y valores que caracterizan a los chihuahuenses.

En su participación, el alcalde Bonilla expresó que desde el primer día de su gobierno decidieron poner a la familia al centro de todas las decisiones y enumeró una serie de programas sociales como centros comunitarios, políticas de conciliación trabajo-familia, refugios para mujeres, albergues para niños, y prevención del delito en adolescentes que han realizado.

Además, compartió que Chihuahua ha sido reconocida internacionalmente como un modelo de ciudad con perspectiva de familia. Como ejemplo de estas políticas, fue la polémica decisión de multar a quienes interpreten música que promueva la violencia contra las mujeres o haga apología del delito. Aunque en su momento fue blanco de duras críticas, incluyendo burlas en redes sociales y señalamientos en medios internacionales, el Presidente Municipal, remarcó que hoy dicha política, ha sido replicada por estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tijuana y Hermosillo.

“Lo que antes parecía una locura hoy es ejemplo nacional. Lo hicimos porque era lo correcto”, aseguró. Esta postura incluso lo llevó a ser entrevistado por The New York Times, medio que lo destacó en su portada como símbolo de una cruzada ética contra la narco-cultura. “Mientras no erradiquemos la narco-cultura, no podremos erradicar la violencia”, puntualizó el alcalde Bonilla.

“Es más costoso para una sociedad abandonar los valores que defenderlos. Por eso vamos a seguir gobernando con rumbo, con principios y poniendo siempre a la familia en el centro”, concluyó.