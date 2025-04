Emite Protección Civil recomendaciones por vacaciones de Semana Santa

La Dirección de Protección Civil del Municipio emitió algunas recomendaciones para estas vacaciones de Semana Santa.

Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que si se va a vacacionar y salir por carretera, es recomendable revisar los vehículos para descartar que presenten fallas, utilizar el cinturón de seguridad, llevar la papelería del auto en orden, respetar los límites de velocidad y evitar manejar con sueño o alcoholizado.

Además, exhortó a desconectar aparatos electrónicos, cerrar válvulas de gas y llaves de agua, así como puertas y ventanas de la vivienda.

El funcionario destacó que también es recomendable no dejar las mascotas solas y buscarles un lugar donde las cuiden.

Por otra parte, sugirió que si visitan parques acuáticos o albercas, utilizar el chaleco salvavidas, flotadores y trajes de baño llamativos.

De igual forma, es recomendable ingresar al agua mínimo 40 minutos después de ingerir alimentos, no entrar a la alberca alcoholizado, mantener vigilados a los menores y adultos mayores, pero si no saben nadar, no entrar a los cuerpos de agua y respetar los señalamientos y medidas de seguridad de los lugares.