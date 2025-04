Escenarios de los playoffs en la Conferencia Este.

ESPN

Rolando del Bosque | ESPN Digital

Los Detroit Pistons se enfrentarán a New York Knicks en la primera ronda, mientas que Milwaukee Bucks se medirán a Indiana Pacers también en la primera ronda; el resto de encuentros depende de la definción del play in.

La Conferencia Este definió sus siembras del sitio 1 al 8 y por ahora hay un par de enfrentamientos asegurados en los playoffs que comienzan el 19 de abril una vez que el play in (15 y 16 de abril) haya quedado definido.

Con los resultados del viernes, ya no habrá movimentos en la clasificación del Este en la temporada regular que llega a su fin el domingo.

Los puestos del 1 al 8 en la Conferencia Este se cerraron así:

Clasificación de la Conferencia Este

Cavaliers

Celtics

Knicks

Pacers

Bucks

Pistons

Magic

Hawks

Bulls

Heat

Los Pistons se enfrentarán a los Knicks en la primera ronda, mientas que Bucks se medirán a Pacers también en la primera ronda. Pistons y Knicks se verán en playoffs por primera vez desde la primera ronda de 1992.

Asimismo, será la quinta vez en playoffs en que, como entrenadores principales, Rick Carlisle (Pacers) y Doc Rivers (Bucks) se midan. Carlisle tiene una ventaja de 3-1. Los cinco encuentros previos tuvieron lugar durante la primera ronda de los playoffs entre el Este y el Oeste, lo que marca la mayor cantidad de enfrentamientos en una primera ronda de playoffs entre entrenadores principales en la historia de la NBA.

El play in del Este será entre Magic (7) vs. Hawks (8) y Bulls (9) vs. Heat (10).

Chicago y Miami se enfrentarán en el play in por tercera temporada consecutiva. Tanto en 2023 como en 2024, el Heat venció a los Bulls en el partido por el octavo puesto.

Con información de ESPN Stats & Info.