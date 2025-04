Vedetismo en la política.

“Los partidos, son partes. El país es un todo.

No promulgar la división.

Luchar por la unión. Basta de odio.”

Jodorowosky

Empezaron las campañas de los candidatos a ocupar puestos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces de distrito, magistrados de circuito, jueces y magistrados en los Estados de la República. Los encontramos en todas las redes sociales, desde luego estos son los medios digitales en donde tienen herramientas para la propaganda. En sus spots depues de sus propuetas, hacen mención de un número, entiensa en el lugar que ocupara su fotograria, nombre y puesto que busca ocupar. Esta es la forma la cual tedran contacto, desde luego tendran que buscar estrategias para ser favoredios con el boto del pueblo.

En esta condienta me tocado ver, jueces, magistrados entre otros cargos a ocupar, a mujeres, hombres, con carrera judicial, honestos, formados para aplicar la ley, justicia, dar a quien lo que corresponde, con una gran empatía, humanismos, es decir el pueblo deber elegir a los aspirantes. Conozco a muchos de estos, espero que salgan avante, es un legitimo derecho que demana de la Constitución aprobada por el Congreso de Unión forzada por el capricho de AMLO. Como lo señalo sería imprudente de mi parte cerrar criticar las aspieraciones de quien aspiran. En este punto como lo señalado que el suscrito no esta de acuerdo con esta forma de elegir a quienes ocuparan los cargos de juzgadores, tengo que ser congruente en mis convicciones, seguire señalando las reformas a la Constitución, el Congreso de la Unión con mayoría calificada de Morena. Como lo dicen ellos representan al pueblo. Es cierto; “El pueblo siempre tiene la razón y cuando no tambíen”. Así funciona la “democracia participativa”. No se trata de que mi consideraciones sobre este proceso, sean correctas o no. Va; Todo al tiempo.

Lamento que en las redes sociales algunos de los candidatos no se si por ignoracia hacen ropuestas, como el que dice que “estan bueno como los chicharrones, soy Dora la exploradora, una fotografia de una candidata a juez de Distrito, posando en una fotografia como modelo de pasarela sin hacer propuestas, solo una foto y el numero que tendra en la boleta. Recordaran los ciudadanos estas propuestas, con todas las palabras, lamento lo que esta ocurriendo.

En el caso de la Ministra del Pueblo fue entrevistada por López Doriga en su programa, con sarna y burla el conductor le pregunto a la ministra canditada, “porque debe ser electa como Ministra de la Corte: La misma señalo que tiene cerca de cuarenta libros sobre diversos tópicos de derecho, que lee mucho, considerando que con esto puede emitir sentencias que se respeten los derechos humanos del pueblo. Tambié señalo que ocupo durante dos años cargos en el Consejo de la Jurícia Federal, tres años como ministra de la Corte, en donde a resuelto asuntos muy complejos, derivado de toda su experiencia, es decir no tienen carrera judicial. En Los medios diveroa medios de comunicación los demás ministros incluyendo los también afines a Morena, le dan sus barridas y la exhiben no solo en sus señalamientos sobre asuntos para emitir sentecias, también se pierde en sus señamientos, festejanado a la presidenta de la República, aplaude todo lo que hace, sin darse cuenta que esta en sesión, desviando los asuntos a tratas, sus pares ya los canso y la hace señalamientos sobre su proceder. Así las cosas espero suerte a todos los aspirantes espero sean electos lo mejores en bien del país.

Sabemos que nuestro estamento político es decadente, llamase partido oficial y oposiciónque se han arrogado desde hace mucho tiempo una representación que en realidad ya no tiene (¿alguna vez la tuvo?). Sabemos también que muchos de sus integrantes carecen de ética y son propensos a caer en la tentación del dinero y los puestos cómodos, dotados de seguro social, aportes al fondo de pensiones y salarios fijos mes a mes. Pero últimamente se ha ido manifestando otro fenómeno que es propio no ya de ese estamento político tradicional y rancio, sino de los nuevos actores políticos (generalmente jóvenes que no pasan de los 30 años de edad): el vedetismo político.

Muchos de los más jóvenes parlamentarios jovenes adolecen de este complejo psicológico, que en palabras simples es la inclinación inmoderada a la pose y a ser el centro de la atención pública. Decimos que el vedetismo político es propio no de los políticos viejos sino de los nuevos, debido a un fenómeno tecnológico conocido y utilizado por todos: la irrupción de las redes sociales y los artefactos digitales (tabletas o los teléfonos celulares inteligentes). Podemos decir que el vedetismo político no nació en el parlamento ni en el poder como tal, sino en las llamadas luchas ciudadanas o las plataformas políticas, ámbitos donde este fenómeno ya se iba manifestando con intensidad.

El vedetismo político agrava más el problema del que adolece el estamento político porque no tiene que ver solamente con la carencia de ideas, formación intelectual o personalidad sólida de los políticos, sino con el amor desmesurado a las cámaras y los flashes, amor estimulado ahora todavía más por la posibilidad que se tiene de publicar fotografías y videos en cuestión de segundos y por cuenta propia. Entonces, los vedetes políticos no pierden ninguna oportunidad (puede ser alguna manifestación, algún mitin, algún desayuno-trabajo o alguna audiencia con cierto diplomático) para, presuntuosos y orondos, publicarla sin un sentido crítico, con el objeto de hacerse ver por un público generalmente también acrítico, y lo peor, sin tener en cuenta que ello no modifica nada —ni positiva ni negativamente— en el poder establecido y menos en la realidad pública nacional.

Como dijimos, los vedetes políticos, pues son ellos quienes hacen más alharacas de todo lo que realizan en su día a día (aunque tampoco se salvan de él los más importantes líderes tanto del oficialismo como de la oposición). Es decir, la cultura de la parafernalia pública y no del contenido profundo, la vida de la farándula y no el trabajo serio y creativo.

Esto se traduce en publicaciones digitales de políticos (opositores jóvenes en su mayoría) que se sacan fotos o se graban ellos mismos videos durante sus intervenciones, ya sea discurseando, entregando reconocimientos camarales, entregando maples de huevos a una que otra autoridad, viajando al exterior para dizque conseguir apoyo de parlamentarios ya para las proximas elecciones, respondiendo a sus adversarios con pobre sofística, o, peor aún, cantando baladas. Esas intervenciones, además de ser una burla a la confianza de las personas que los votaron, no tienen la menor trascendencia positiva y más bien empobrecen más la actividad política. Contribuyen a la destrucción de la racionalidad.

La actividad política, sin ser sacrosanta, mojigata o santurrona, debe tener siempre un prestigio reservado para los mejores y más serios. Es decir, debe estar reservada para élites pensantes. Esto hoy está muy lejos de la realidad debido al populismo de masas. Sin embargo, los parlamentarios de oposición deberían considerar al menos ya no hacer tanta alharaca en redes, pues deben saber que la política es fundamentalmente una actividad intelectual y ética. Silenciosa, por tanto. Para la causas del pueblo, por ejemplo, mucho más hubieran servido parlamentarios pensantes y propositivos que bulliciosos badulaques que trabajan desde Instagram, Twitter y Facebook y cuyas intervenciones en marchas y viajes para captar el apoyo de la comunidad internacional las podría haber hecho en realidad cualquier persona que no tenga necesariamente las credenciales de un asambleísta nacional.

Saborear las delicias de la fama, salir bien trajeado en fotos y videos no está mal, pienso yo, siempre y cuando esa figuración esté justificada y, sobre todo, sea merecida. Cuando se estudia, innova y propone, creo, se puede y, es más, se debe salir ante cámaras. Pero hacerlo cuando se es un parásito del presupuesto estatal que cobra mes a mes, debería ser un delito.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F