No afecta a estado, pero desmoraliza movimiento de mujeres, decisión de Morena, aliados y PRI a favor de Cuauhtémoc Blanco: Vázquez Robles

Chihuahua.- “Qué pecado cometieron para haber tenido que pagar con un voto irracional, insensible y un voto que golpea la dignidad de las mujeres en el país”, contestó el senador de la República, Mario Vázquez ante la votación de los 25 diputados del PRI en la Cámara de Diputados, a favor de desechar el dictamen de desafuero al diputado federal Cuauhtémoc Blanco para enfrentar una denuncia por violencia sexual en su contra.

Marío Vázquez expresó que lo ocurrido ayer en la Cámara, fue deprimente, triste, indignante, al evidenciar que los presuntos delincuentes se escudan en el fuero, y en donde también resulta indignante que Morena funcione como una camarilla a quienes sólo les interesa protegerse entre sí, y que con base en ese fuero evadan la justicia.

Aunado a lo anterior, Vázquez Robles explicó que resulta más lamentable en una época en la que gobierno dice que “llegaron todas las mujeres al Poder”, pero queda clarísimo que no llegaron todas las mujeres, y que quienes denuncian agresores fueron ignoradas.

“Ocurrió en este México actual, en donde la palabra está muy distante de los hechos y donde incluso la misma presidenta Sheinbaum, se ve cuestionada. Es un gran mensaje de impunidad, donde donde quienes son políticos del régimen son intocables, pueden hacer cualquier cosa y permanecer impunes ante la ley, bajo ese manto protector de Morena, hacer lo que se les venga en gana, sin la obligación de acudir ante la ley y rendir cuentas a la ciudadanía”, compartió.

Mario Vázquez indicó que el desafuero se solicita para que el servidor público no goce de ninguna ventaja en proceso frente a quien acusa, y aunque dijo, Blanco ha dicho que va acudir antes la justicia, con dicho antecedente se le da una “fuerza enorme” que es dispareja con la señora que lo acusó. Aunado a que si el tema de la igualdad sustantiva en el país había mostrado significativos avances, con esto se puede hablar de un “retroceso practicamente al siglo pasado”.

“Estoy de acuerdo con las organizaciones que cuestionan esto, que las mujeres que son diputadas federales de Morena y de los otros partidos que votaron a favor quienes manifestaron el -no estás solo-, pienso que muchas lo hicieron de una forma inconsciente, insensible o bien presionadas por la política interior de Morena”.

Sobre el voto del PRI a favor del no desafuero, con aliados y Morena, específicamente del actuar de Alejandro Domínguez y Graciela Ortíz, el senador panista dijo que es claro que hubo un acuerdo político “yo no sé qué manda, o qué pecado habían cometido los diputados federales del PRI en el país, para prácticamente ser obligados, porque no resulta nada cómodo para ellos, yo los pude observar. Y sin embargo, tuvieron que votar a favor”.

Al ser cuestionado sobre cómo deja esta votación al PRI con la alianza estatal con el PAN y PRD rumbo al 2027, respondió que a título personal y no de Acción Nacional, esta alianza deberá ser con ciudadanos príistas de bien, “actores políticos que estan haciendo las cosas bien, hubo una alianza de facto cuando la elección de Maru Campos, toda alianza, todo vínculo tiene que ser revisado permanentemente, pues tiene que buscarse siempre que la suma de partes se dé, y que una de las partes no sea un obstáculo o contrapeso para el avance electoral”.

Tras replantear la pregunta, si entonces Alejandro Domínguez y Graciela Ortíz son priístas “de bien”, Mario Vázquez resolvió que para él, es claro que el voto ejercido fue un tema de obligación política, en consideración de algunos actores que pueden estar en “la picota”, por lo que se deben de cuidar haciendo las cosas bien para que no tengan en sus manos “políticos inescrupulosos”.

“Yo no he tenido contacto con nadie del PRI en los últimos días, y no sé qué estén pensando, cuál será su explicación, sería interesante conocerla. Y no, no va afectar esta postura al liderazgo de Maru Campos en el estado, que hace su trabajo para evitar que se den este tipo de situaciones, así lo enfatizó en el último informe. Pero a nivel nacional hay una desmoralización en el movimiento de las mujeres”, contestó.

Por último, el senador del PAN reflexionó que este tema tiene que ver también con la intervención de Noroña, presidente de la Cámara de Diputados que abusando de su caracter como titular, se mostró en contra de un empresario protegiendo al senador Javier Corral, “en un síntoma claro de autoritarismo, invadiendo otros poderes, eso me parece muy riesgoso y un exceso. Y eso que todavía no tienen a sus jueces, magistrados y ministros selectos como ellos quieren. Todo el Estado mexicano en contra de los ciudadanos que se atreven a cuestionar el poder público, mostrándole las orejitas del monstruo”.