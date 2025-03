El chicle puede liberar microplásticos en la saliva, según una investigación.

Por Kristen Rogers, CNN



¿Llevas una lista mental de todas las fuentes de microplásticos que se cuelan en tu vida cotidiana? Puede que tengas que tener en cuenta a otro culpable: según un nuevo estudio piloto, masticar un solo chicle puede liberar entre cientos y miles de microplásticos en la saliva.

El estudio está siendo revisado por expertos y se presentará en la reunión bianual de la American Chemical Society en San Diego. Una vez finalizada la revisión, los autores esperan que el informe se publique en la revista Journal of Hazardous Materials Letters a finales de este año.

“Nuestro objetivo no es alarmar a nadie”, dijo el Dr. Sanjay Mohanty, autor principal del estudio y profesor asociado de la Escuela Samueli de Ingeniería de la Universidad de California en Los Ángeles. “Los científicos no saben si los microplásticos son peligrosos para nosotros o no. No hay ensayos en humanos. Pero sabemos que estamos expuestos a los plásticos en la vida cotidiana, y eso es lo que queríamos examinar aquí”.

Los microplásticos son fragmentos de polímeros cuyo tamaño oscila entre menos de 5 milímetros (0,2 pulgadas) y 1 micrómetro (1/25.000 de pulgada). Los plásticos más pequeños se consideran nanoplásticos, que se miden en milmillonésimas de metro.

Los polímeros son compuestos químicos con largas cadenas de unidades moleculares grandes y repetitivas llamadas monómeros, que se caracterizan por su durabilidad y flexibilidad. La mayoría de los plásticos son polímeros sintéticos, mientras que los polímeros naturales incluyen la celulosa de las plantas. Según los autores, el chicle suele contener polímeros sintéticos o naturales para mejorar su textura, elasticidad y retención del sabor.

Los microplásticos entran en el organismo por ingestión e inhalación, según investigaciones anteriores, y los científicos han descubierto su presencia en diversas partes o fluidos corporales, como la sangre, los pulmones, la placenta, el cerebro y los testículos. Por eso los autores dijeron que querían identificar otras posibles fuentes de ingestión de microplásticos y sus concentraciones.

“El chicle es uno de los alimentos que elegimos porque es el único en el que se utiliza polímero plástico como ingrediente”, explicó Mohanty a CNN por correo electrónico. “Otros alimentos están contaminados con microplásticos debido a cómo se procesan y envasan”.

Que los autores sepan, su estudio es el primero “que examina o compara microplásticos en chicles disponibles comercialmente”, añadió Mohanty.

Aislar microplásticos del chicle

Las conclusiones del equipo se basan en 10 chicles populares en Estados Unidos. La mitad de las muestras eran sintéticas y la otra mitad estaban hechas con ingredientes naturales.

La mayoría, si no todas, las etiquetas y los sitios web de los productos de chicle no revelan qué incluye su base ni cómo se procesa. Esta falta de transparencia también deja a los investigadores “sin forma de saber dónde y cómo llegaron los microplásticos a los chicles que probamos”, dijo Mohanty, y sin forma de que los consumidores conozcan la composición completa de los chicles que compran.

Un participante humano mascaba un chicle durante cuatro minutos; durante ese tiempo, cada 30 segundos un investigador recogía la saliva segregada en un tubo de centrifugado.

A continuación, el participante se enjuagaba la boca de tres a cinco veces con agua altamente purificada, y los investigadores mezclaban la muestra de enjuague con la muestra de saliva para asegurarse de que se capturaban todos los microplásticos de la boca. Todo este proceso se repitió siete veces para cada chicle.

Algunos chicles se mascaron durante 20 minutos en total y la saliva se recogió cada dos minutos, para que el equipo pudiera determinar cómo dependía del tiempo de mascado el número de microplásticos desprendidos.

Para identificar los tipos y cantidades de microplásticos en los chicles, los autores utilizaron varios métodos de filtración y análisis químico, como la microscopía. El equipo de investigación también restó los microplásticos encontrados en una muestra de enjuague inicial de los presentes en las muestras de saliva del chicle para calcular con precisión el número de microplásticos liberados por el chicle.

Los análisis revelaron que solo 1 gramo de chicle liberaba aproximadamente 100 microplásticos de media, y que 1 gramo de algunos chicles liberaba hasta 637 microplásticos. Un chicle típico puede pesar entre 1 y varios gramos, según diversos informes.

Además, el 94% de los microplásticos se liberaron en los primeros ocho minutos de masticación.

Los autores se sorprendieron al descubrir que masticar chicles naturales no suponía realmente una diferencia. El número medio de microplásticos en 1 gramo de chicle sintético era de 104, y en el chicle natural era de 96.

Ambos tipos también liberaban predominantemente cuatro tipos de polímeros sintéticos: poliolefinas, politerftalatos (o tereftalato de polietileno), poliacrilamidas y poliestirenos. Se trata de algunos de los mismos plásticos que se utilizan en los productos de consumo cotidianos, según explicó por correo electrónico la Dra. Tasha Stoiber, científica del Environmental Working Group, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud ambiental. Stoiber no participó en la investigación.

“El hecho de que se liberaran microplásticos no es inesperado”, dijo por correo electrónico el Dr. David Jones, profesor de la Facultad de Medio Ambiente y Ciencias de la Vida de la Universidad de Portsmouth (Inglaterra). Jones no participó en el estudio.

“Si sometemos cualquier tipo de plástico a estrés, ya sea calor, fricción, luz solar, agua de mar o, en este caso, una masticación vigorosa, sabemos que se liberarán microplásticos del material plástico”, añadió Jones, también fundador y CEO de la organización benéfica de conservación marina Just One Ocean. “Inhalamos, ingerimos y bebemos algo así como 250.000 partículas de plástico al año sin que nos lo propongamos… Pero al menos ahora tenemos datos sólidos y es un buen punto de partida para seguir investigando”.

“El chicle es seguro para disfrutar como lo ha sido durante más de 100 años”, dijo la Asociación Nacional de Confiteros a través de correo electrónico. El grupo comercial cuenta con empresas miembros que fabrican y venden chicles. “La seguridad alimentaria es la prioridad número uno para las empresas de confitería de Estados Unidos, y nuestras empresas miembros solo utilizan ingredientes permitidos por la FDA”.

Lo desconocido sobre los microplásticos en los chicles

El tamaño promedio de los microplásticos en los chicles fue de 82,6 micrómetros, aproximadamente el grosor de una hoja de papel o el diámetro de algunos cabellos humanos. Las herramientas de análisis químico utilizadas en el estudio no pueden identificar partículas más pequeñas de 20 micrómetros, explicó Mohanty.

Esta limitación implica que los hallazgos no incluyen microplásticos y nanoplásticos más pequeños, por lo que podrían ser una subestimación, dijo el Dr. Leonardo Trasande, director del Centro para la Investigación de Riesgos Ambientales de la Universidad de Nueva York, en un correo electrónico. Trasande no participó en el estudio.

La presencia de polímeros sintéticos en los chicles naturales también genera dudas, señalaron los expertos. Sin embargo, los poliolefinas se utilizan comúnmente en la industria alimentaria para el envasado, lo que podría explicar su presencia, según los autores del estudio.

Este hallazgo inesperado también podría deberse al uso indebido de polímeros por parte de los fabricantes, a una posible contaminación en el laboratorio o a un error de medición, dijo el Dr. Oliver Jones, profesor de química en la Universidad RMIT de Australia, en un comunicado publicado por el Science Media Centre. Jones no participó en el estudio.

“Dado que los fabricantes rara vez informan la composición de los chicles, es difícil determinar el origen de los microplásticos encontrados en los chicles naturales”, agregaron.

Además, algunos de los polímeros identificados en los chicles sintéticos, como los poli(tereftalatos), que suelen encontrarse en botellas de agua, no se conocen como componentes habituales de los chicles sintéticos en general, señaló el Dr. David Jones, de la Universidad de Portsmouth.

Algunas agencias reguladoras han adoptado la postura de que no hay razón para preocuparse por los microplásticos en los alimentos y el agua, ya que no hay evidencia de que causen daño, afirmó.

“Este es un enfoque totalmente equivocado. Deberíamos adoptar el principio de precaución y asumir que sí lo hacen”, agregó. “Necesitamos invertir en investigación para comprender cómo esto afectará nuestra salud ahora, de modo que podamos empezar a mitigar las consecuencias”.

Incluso si los posibles efectos en el cuerpo humano son desconocidos, el estudio pone en perspectiva otras formas en las que el chicle puede contribuir a la contaminación ambiental cuando se desecha de manera inadecuada, señalaron los expertos.