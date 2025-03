Asisten 11 de 25 aspirantes a foro “Conóceles” de Morena rumbo a la CEDH

Chihuahua.- Moderados por el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada se llevó a cabo este jueves en foro “Conóceles” con 11 de 25 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que población abierta realizó preguntas a las mujeres y hombres, que voluntariamente acudieron al evento a compartir sus ideas y agenda en caso de presidir el organismo.

“Yo nomás paso a recordarles no genitalizar los espacios, garantizar la perspectiva de derechos humanos, porque no somos vulnerables, somos vulneradas. La CEDH nos ha discriminado, somos las más vulneradas excluidas y vulneradas de la LGBTTTIQ, las mujeres trans tenemos dos caminos, ser trabajadoras sexuales o estilistas, ninguna de las víctimas de transfeminicidio tiene lineas de investigación, la CEDH ha Sido tan cruel que nosotras hacemos eventos y no asiste personal de la comisión”, comentó en el evento la dirigente de Unión y Fuerza de Mujeres Trans A.C., Mayte Regina Gardea.

En el evento, integrantes también de comunidades indígenas reclamaron la falta de inclusión y perspectiva hacia los pueblos originarios; los modelos de trabajo desde la occidentalidad; así como los grupos con discapacidad, que dijeron no han tenido foros abiertos para discutir sus necesidades, “espero que lo tomen en cuenta para cuando presidan la CEDH, hoy depositamos en la Judicatura Federal un amparo, que consideramos justicia, donde exigimos a la gobernadora y mismo Congreso, que respondan a la pensión universal constitucional”.

Actualmente, el proceso de selección se encuentran en la etapa de entrevistas, que se desarrollan con la Junta de Coordinación Política los días 20 y 21 de marzo; una vez concluido, se conformara la terna de dos mujeres y un hombre, que se enviará al Pleno, donde se requieren 22 de 33 votos de los diputados para ser el o la titular del organismo.

En el evento participaron las y los siguientes aspirantes:

HÉCTOR ALEJANDRO NAVARRO BARRÓN

BIANCA VIANEY BUSTILLOS GONZÁLEZ

YULIANA ILEM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA

EDGAR EDUARDO NÚÑEZ MONTES

ABDIEL YAIR HERNÁNDEZ ORTÍZ

FLOR ALEJANDRA CORRAL REQUEJO

LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ

XOCHITL ITZEL FLORES OLAVE

LILIA LIZETH DURÁN NEVÁREZ

GERARDO MACÍAS RODRÍGUEZ