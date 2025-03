Legislativo acatará decisiones de TEE; trabaja PAN en evitar “juniors” en el Poder: Chávez

Chihuahua.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez dijo que el Legislativo acatará todas las decisiones del Tribunal Estatal Electoral sobre la elección de magistrados y magistradas del Poder Judicial.



“Conforme se dicten, nosotros siempre hemos creído que el estado de Derecho es primero, hay confianza en los órganos electorales y muy especialmente en el Tribunal”, comentó.



El legislador compartió que al tratarse de una elección inédita, van a existir quejas y para ello están las instituciones electorales para dirimir las controversias.



Respecto a la reforma aprobada sobre la no reelección y nepotismo, el diputado albiazul sostuvo que Morena resuelve sus conflictos internos con la ley, “yo ya no me atrevo a decir que la presidenta Sheinbaum tiene mayoría en la Cámara”.



Chávez Madrid dijo que la mayoría la tienen Monreal en los Diputados y Adán Augusto en el Senado; “hay que analizar la iniciativa, pero el PAN fue el 2027, incluso les elevamos la vara, nosotros vamos a proponer que ningún junior, llegue a la presidencia de la República, ni que Andy, llegue tan fácil”.

El coordinador del PAN sostuvo que el objetivo es que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador , no llegue al puesto sin carrera política o sólo con la herencia de su papá.



“Es muy evidente, la imagen de ayer, vale más que mil palabras. Los coordinadores parlamentarios prefieren al junior de la 4T que a la presidenta, yo creo que todavía están en la borrachera del Poder”, puntualizó.