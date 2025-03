Tosferina apunta a adultos, dice experto.

La Razón

Por:Claudia Arellano



120 casos registrados

El mayor número de casos de Tosferina se presentan en Nuevo León, CDMX, Aguascalientes y Oaxaca.

La Secretaría de Salud (Ssa) emitió una alerta epidemiológica por el registro de 120 casos confirmados de tosferina en 21 estados del país durante los primeros meses de 2025; Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se presenta el mayor número de casos.

Al respecto Alejandro Macías, médico epidemiólogo, conversó con Javier Solórzano, en el programa Al Mediodía con Solórzano, trasmitido por el canal de YouTube de La Razón, sobre esta alza y los 460 casos probables reportados por la Ssa.

“La tosferina es importante, pero no es nuevo, viene de años, pero para cada caso que se detecta debe haber al menos unos 10 que no se diagnostican, no es sorprendente que se encuentren más casos en ciudad de México. Es la enfermedad de los cien días, es detectable en la primera o segunda semana”, mencionó.

Asimismo el especialista dijo que esta enfermedad surge y sucede en condiciones endémicas “no es nada fuera de lo común, porque las vacunas dejaron de administrarse durante y desde la pandemia”.

Agregó que los adultos deberían contar con la vacuna que protege contra la tosferina, ya que personas nacidas después de los años 70 seguramente ya perdieron la inmunidad.

“Seguramente la vacuna de la de tosferina, para adultos ya se ha perdido la inmunidad y se sabe que la enfermedad se está transfiriendo a los adultos, es contagiosa y bien contagiosa, como adulto tienes una gran tendencia a tenerla, no se quita con nada, esa tos es una tos tremenda que te puede fracturar hasta las costillas”, dijo.

En el año 2023 se registraron 188 casos confirmados con una incidencia de 0.14 casos por cada cien mil habitantes.