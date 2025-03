Alerta Ecología sobre falsos empleados municipales que fumigan viviendas

Ciudad Juárez.- La Dirección de Ecología pide a la ciudadanía estar atenta y no dejarse engañar por falsos empleados municipales que acuden a las viviendas a realizar el servicio de fumigación que posteriormente cobran.



El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, señaló que es importante que la gente esté enterada que Ecología no cobra por este trabajo, pues lo hace gratis y a través de citas.



Indicó que la Dirección se enteró debido a denuncias ciudadanas, pues le hicieron llegar un video donde se aprecia a un hombre que al parecer indica ser empleado municipal, el cual ofrece el servicio de fumigación y cobra por el trabajo.



“Andan engañando a la ciudadanía y dicen que son empleados municipales y cobran, ponen agua con cloro y lo hacen de manera descarada, les pido que no se confundan, nuestro personal va debidamente identificado, trae vehículos oficiales y no cobran ni un peso, es gratis”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.



Dijo que hay empresas que se dedican a fumigar, por lo que si algún ciudadano quiere contratarlas está en su derecho.



“Pero estas otras personas dicen que son empleados municipales, que incluso son de Ecología y quieren que les den alguna aportación y no es cierto, nosotros no cobramos, así que no se dejen engañar, están usurpando funciones”, mencionó.



Díaz Gutiérrez comentó que tanto las denuncias ciudadanas como las citas para agendar el servicio de fumigación es a través de la aplicación WhatsApp en el número 656-756-7793.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email