Estamos “enmendando” la plana; es grave que un partido quiera imponer su ley: PAN

Chihuahua.- “Estamos satisfechos de la decisión que han tomado todas las fuerzas políticas de Congreso, el día de hoy, reprobamos la actitud de Morena, de que el día lunes, en un acto unilateral, una fuerza política, intentó llevar los listados del comité de evaluación, no vamos a permitir que se partidice el proceso en el Poder Legislativo”, declaró Alfredo Chávez, diputado y coordinador del Partido Acción Nacional.

Chávez Madrid sostuvo que en efecto no se reunió la Jucopo ese día, porque había plazo constitucional hasta el 28 de febrero, por lo que los legisladores de los grupos parlamentarios, se dieron a la tarea en eso días de revisar los perfiles que seleccionó el comité.

“No hubo acuerdo ni consenso para apoyar esa lista, nosotros en el Poder Legislativo, no estamos obligados a un acuerdo en la Jucopo, que es un órgano deliverativo. Y Morena al intentar empujar esta lista, sin duda, vemos que hay intenciones de manipular la elección y por eso, no estamos de acuerdo en la lista que s eha presentado de magistrados, no así en la de jueces”, expuso.

Alfredo Chávez indicó que la Jucopo decidió bajar a pleno la lista de jueces para la elección extraordinaria de junio y se dijo satisfecho de no romper el orden constitucional, donde no se han cambiado nombres ni de magistrados, ni de miembros del comité.

“Su busca empujar perfiles identificados con un partido político, ratificar que estamos enmendando la plana de una reforma constitucional que no tenía ni pies ni cabeza, y que hoy, ante las lagunas legales, estamos resolviendo tanto el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, el Congreso Local e incluso como ya resolvió la Sala Superior en el Senado”, comentó.

El líder de la bancada panista expresó que el “Batidero judicial” es federal, e invitó a sus compañeros de Morena a que vote el dictamen a favor en el pleno, que sea congruente, ya que desde su punto de vista, pareciera que están muy interesados en los magistrados, y no en los jueces.

“Se manejó que estábamos fuera de término, es falso. Hasta el día de hoy, el Congreso va mandar los listados el IEE, la constitución marca el 28, la constitución esta sobre cualquier ley o convocatoria. El Congreso no es una oficialía de partes, Morena intentó llevar una lista sin el acuerdo parlamentario, violando la constitución. Hoy como no hay acuerdo, se está determinando en una interpretación que consideramos legal, no afectar a los juzgadores en jueces y detener la de magistrados”, añadió.

Al ser cuestionado a quienes han identificado de partidos políticos en la lista, no dio nombres y advirtió que quizás haya juicios ante la autoridad electoral, como un amparo o de protección de derecho electorales, pero no a los congresistas por un acuerdo legislativo.

“Ahora resulta que porque no se piensa igual que ellos, ahora nos van a meter a la cárcel, eso es ridículo. Estamos bajando un dictamen para preservar el derecho. En este no acuerdo se afectan a 40 personas, pero tan estamos cuidado, estamos remitiendo el de jueces que es mayor. Y tienen todo su derecho de acudir ante el organo electoral y si nos lo devuelven, lo vamos a acatar”, contestó.

El panista refirió que el Congreso no va a permitir la intervención de exgobernadores en el proceso, y dijo desconocer si Javier Corral esta inmiscuido; no obstante, sostuvo que Morena “empujó” una lista sin el acuerdo parlamentario, lo que es grave y alarmante, como si una sola fuerza política tuviera el Congreso.

“Espero que vote a favor y no vulnere derechos de los aspirantes a jueces, para tener los listados hoy en la noche, apelo a esa responsabilidad. Morena quiere poner acuerdo a fuerzas, y tiene que haber diferencias, hoy Morena acusó a sus aliados de no pensar igual, es gravísimo, que en un país donde tiene que haber pluralidad y democracia, se acuse a un aliado por pensar diferente”, reclamó.