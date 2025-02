Crimen organizado extiende sus tentáculos a la música: Así controla festivales y conciertos.

Infobae

Por Anayeli Tapia Sandoval

Con amenazas, narcomantas y actos de violencia, los cárteles ya deciden los line-ups de conciertos y festivales.

La violencia del crimen organizado en México ha alcanzado un nuevo nivel de control: la industria musical. En los últimos años, artistas del regional mexicano, especialmente los exponentes de corridos tumbados, han sido blanco de amenazas directas por parte de grupos delictivos, que con narcomantas, advertencias en redes sociales e incluso ataques violentos, han forzado la cancelación de múltiples conciertos en distintas partes del país.

Lo que comenzó como un fenómeno aislado ahora se ha convertido en una constante: si un artista es señalado por un grupo criminal, su presentación corre peligro. Y no sólo su seguridad está en juego, sino la de su equipo, sus fans e incluso los organizadores de los eventos.

En la práctica, esto significa que los cárteles están decidiendo quién puede subirse al escenario y quién no, convirtiéndose en una especie de curadores involuntarios de los festivales y conciertos en México.

Crimen organizado se mete con festivales y conciertos. (Infobae México / Jovany Pérez)

Y es que lo que antes eran simples referencias a los cárteles en las letras de los corridos tumbados, hoy se ha convertido en una relación peligrosa, en la que los criminales imponen su voluntad sobre los artistas, siendo Baja California, Sinaloa y Jalisco, tres de las entidades en donde más se ha observado este fenómeno.

En la ciudad de Tijuana, las autoridades intentaron frenar este fenómeno con una reforma al reglamento municipal en noviembre de 2023, prohibiendo la interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos y estableciendo multas de hasta un millón de pesos para quienes incumplan la medida. Sin embargo, en otras regiones esto aún no es ley y, a través del miedo y la violencia, los cárteles han logrado redefinir las reglas del entretenimiento.

Grupo Firme, el caso más reciente

El caso más reciente ocurrió con Grupo Firme, que esta semana anunció la cancelación de su presentación en el Carnaval de Mazatlán, donde estaban programados para el 1 de marzo. La decisión se tomó después de que en Tijuana, Baja California, las autoridades encontraran una cabeza humana dentro de una hielera, junto a una manta con un mensaje dirigido a la banda.

“Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos, recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta al que pone las luces; los vamos a matar a todos”, decía el mensaje. Grupo Firme

La agrupación, liderada por Eduin y Jhonny Caz, compartió un comunicado en sus redes sociales explicando que la cancelación se debía a motivos de seguridad. “El bienestar de quienes nos han acompañado en el camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans, es y siempre será lo más importante”, expresaron.

Tras este anuncio, los organizadores del Carnaval de Mazatlán informaron que otros artistas, como Los Aguilar, se sumarían al evento, mientras que la ciudad incrementó las medidas de seguridad con operativos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Recuento de amenazas y cancelaciones

Las amenazas del crimen organizado contra músicos del regional mexicano no son nuevas. Uno de los casos más recordados es el de Valentín Elizalde, asesinado en 2006. Aunque en esa ocasión la advertencia no fue para influir en la realización de su show, sí hubo un esfuerzo del narco que inlfuir en su setlist de esa noche, tras recibir advertencias para que no interpretara la canción “A mis enemigos” en un concierto en Reynosa, Tamaulipas.

Su muerte marcó un precedente de violencia contra artistas del género, dejando claro que los cárteles no solo observan lo que sucede en los escenarios, sino que pueden castigar a quienes consideran una amenaza o no acatan sus reglas.

Desde entonces, la violencia contra músicos ha ido en aumento. Además de Grupo Firme, otros artistas han sido víctimas de amenazas en los últimos años, obligando a la cancelación de conciertos en diversas ciudades del país. Peso Pluma, Fuerza Regida, Natanael Cano y Óscar Maydon han enfrentado advertencias directas de grupos delictivos.

En el caso de Fuerza Regida, quienes han enfrentado amenazas en más de una ocasión, uno de los casos más recordados fue el que vivieron en febrero de 2023, cuando la agrupación canceló su concierto en el Estadio Caliente de Tijuana, luego de que su vocalista, Jesús Ortiz Paz, conocido como ‘Panther Bélico’, recibiera una advertencia directa a través de mantas colocadas en distintos puntos de la ciudad. La agrupación musical canceló un concierto ern Tijuana por amenazas – crédito @fuerzaregida/Instagram

El mensaje decía: ”Aquí se tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte”.

En septiembre de 2023, Peso Pluma, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, fue otro de los artistas que tuvo que cancelar su concierto en Tijuana. A pocas semanas de su presentación, aparecieron varias narcomantas en distintos puntos de la ciudad, presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el 14 de octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta”, se podía leer en los mensajes. Instagram.

La advertencia fue tomada en serio por el equipo del cantante, que decidió cancelar el evento para evitar cualquier riesgo. “Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. Por la seguridad de todos los involucrados cancelaremos nuestro show en Tijuana”, anunció su disquera Prajin Music.

En abril de 2024, Fuerza Regida volvió a ser amenazada, esta vez en Cancún, Quintana Roo. Semanas antes de su concierto en la Plaza de Toros de Cancún, aparecieron mantas con advertencias firmadas supuestamente por el Cártel de Sinaloa, en las que se les decía que si se presentaban en la ciudad, esa sería su última función.

El grupo confirmó la cancelación del evento con un mensaje en sus redes sociales: “Por motivos fuera de nuestro alcance, lamentamos informar que el concierto programado para el 19 de abril en Cancún ha sido cancelado”.

En enero de 2025, Natanael Cano también tuvo que cancelar una presentación en Arandas, Jalisco, después de recibir una amenaza en Sonora de un grupo criminal identificado como “Los Mata Salas”. En el mensaje, se le acusaba de colaborar con el Cártel de Sinaloa, y se advertía que si continuaba con esas supuestas acciones, sería ejecutado. Así dieron a conocer la cancelación del concierto del cantante de corridos tumbados. Foto: IG Palenque Arandas

En febrero de 2025, el cantante Óscar Maydon enfrentó una situación similar en Aguascalientes. En varias partes de la ciudad aparecieron narcomantas que lo mencionaban directamente, acusándolo de estar vinculado con el lavado de dinero. Aunque el artista negó cualquier relación con el crimen organizado, prefirió cancelar su concierto para evitar poner en riesgo a su equipo y al público. Este hecho también estuvo vinculado al secuestro del edil de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, así como su esposa e hijo.

“Un tema ahí de roces entre plazas y empresarios, yo no sé. No queremos que pase nada y si se canceló el concierto en Aguascalientes fue por el bien de todos”, declaró el cantante en un video publicado en sus redes sociales. Óscar Maydon, el cantante de corridos amenazado en narcomanta (Foto: Infobae México/ RS)

La violencia contra artistas del regional mexicano evidencia cómo el crimen organizado ha ampliado su control más allá de sus actividades tradicionales, influyendo en la industria musical y determinando quién puede presentarse en los escenarios. El miedo se ha convertido en un nuevo promotor en la música regional mexicana y lo que antes era una simple gira de conciertos, hoy es un juego de supervivencia.