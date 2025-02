Funcionarios de Morena silencian al pueblo… en X.

24 HORAS

por Ángel Cabrera

En los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay un grupo selecto de altos funcionarios, pertenecientes a la llamada Cuarta Transformación, que mantiene restringidas sus cuentas de X a las críticas de los ciudadanos.

De acuerdo con una revisión de 24 HORAS, en el gabinete federal, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, tienen una restricción para que no se puedan responder sus publicaciones.

El día de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, estuvimos con el Secretario de Educación Pública @mario_delgado, en un foro donde compartimos experiencias en voz de la primera mujer astronauta mexicana @katvoltage y de la estudiante mas lista… pic.twitter.com/gqRtgMPIgZ — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) February 11, 2025

El mismo bloqueo lo tiene la cuenta de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y coordinador de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, así como Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el Legislativo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, y el senador Javier Corral, también tienen bloqueados los comentarios en X. La líder nacional de Morena y extitular de Gobernación, Luisa Alcalde, tiene actualmente la misma restricción.

El discurso de la Presidenta @Claudiashein en Querétaro por el 108 Aniversario de nuestra Constitución, es imperdible. “La Constitución es nuestro escudo para defender a la nación. Por eso, en estos tiempos, en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que… pic.twitter.com/z6wwoVjMEw — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 5, 2025

Bloqueos anteriores

La ministra Lenia Batres también mantiene bloqueados los comentarios en X, y este es el caso más emblemático, porque un ciudadano ganó un amparo para que lo desbloqueará y poder realizarle críticas en esa red social.

Al respecto, Gustavo López, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, señaló que los ciudadanos tienen derecho a realizar preguntas y críticas a los funcionarios, por lo que sus redes sociales pierden la privacidad y se convierten en canales oficiales de comunicación.

Indicó que la Ley de Transparencia indica que los servidores públicos deben responder las dudas de los ciudadanos y “aunque hay mecanismos para ello, hay un derecho de petición que, a partir de una pregunta escrita y sin insultos, los funcionarios están obligados a responder”.

En la sesión privada del pleno de la SCJN celebrada ayer, lunes, se acordó ejecutar las multas señaladas en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo. Grupo Salinas ha promovido 15 impedimentos, para cuyo trámite ha presentado 19 recursos de reclamación. Asimismo, han… pic.twitter.com/S3AxBJRp8X — Lenia Batres (@LeniaBatres) February 11, 2025

EL PRECEDENTE

El año pasado, Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a un ciudadano para que la ministra Lenia Batres le permitiera realizar comentarios en su cuenta de X.

La llamada Ministra del Pueblo promovió un recurso de queja ante Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que confirmó el amparo a favor del ciudadano, por lo que emitió un recurso de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que continúa abierto.

La ministra alegó que no procedía el amparo porque el ciudadano que la demandaba era anónimo en la red social, por lo que no podría acreditar su personalidad legal, pero el juez señaló que, como parte de su trabajo, los funcionarios deben aguantar las críticas severas e incluso si van acompañadas de insultos.

Otra de las conclusiones es que no se puede tener un criterio generalizado, por lo que cada caso de cuentas de X de funcionarios con los comentarios bloqueados, se debe analizar en particular.

Sin embargo, analizaron que cuando hay un patrón constante de discursos de odio y amenazas, incluso de muerte, contra el servidor público, es válido que lleve a cabo acciones para su protección, como cerrar los comentarios en una red social.

Sentencia

El resultado del juicio contra Lenia Batres es el único antecedente legal de un caso de ese tipo, se dio el pasado 17 de julio y se concedió el amparo 827/2024, con el que el juez Martín Alonso Santos indicó que la ministra no utiliza su cuenta de esa red social de manera personal, sino que lo hace para informar de su trabajo en la Corte.