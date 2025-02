Entrampados o Trum-picados.

Por: Gerardo Arturo Limón

G. Arturo Limón D.

La verdad es que no sabemos si estabamos mejor cuando no aparecía o peor ahora que regreso, pero dejemos en claro quién es y qué está intentando hacer porque sin duda que ya está moviendo la vida de muchos.

Es obligado aun sin desearlo tomar y retomar el tema del ya muy evidentemente nocivo “agente naranja” como llamo a Donald Trump por su mal aplicado bronceado que da a su rostro ese tono, pero también en una similitud con aquel pesticida que por millones de galones se vertió durante las guerra de Viet Nam en ese su territorio que no les dejaron dominar y costo a lo marines norteamericanos 500 mil de sus hombres aun cuando ellos hayan masacrado o impactado a más de dos y medio millones de vietnamitas sino es que tres, con su letal guerra que aun a mas de tres generaciones sigue cobrando victimas al aparecer aun malformaciones por el impacto del letal agente naranja o napalm como también se conoció y ampliando el dato causo estragos aun en los norteamericanos que lo manipularon al lanzarlo como proyectil de guerra. .

Bien pues ahora, Trump está de nuevo en escena, y repite el guion que ya vivimos con él hace ocho años sus bravuconerías, son ahora más patológicas digámoslo claro y fuerte, como el querer tomar posesión de Panamá y Groenlandia, sugerir la anexión de Canadá como estado 51 y ningunear a su Primer Ministro Justin Trudeau al que de paso le han generado una campaña mediática atribuyendo su paternidad al comandante Fidel castro, son de verdad groseras actitudes que me remuerdan un anónimo cuento de origen chino o africano de cierto no recuerdo aunque el nombre del lugar me recuerda a una región al sur de Japon , en fin, el texto dice lo siguiente;

“Nunca se había visto un asno en Kuichú, hasta el día en que un excéntrico, ávido de novedades, se hizo llevar uno por barco. Pero como no supo en qué utilizarlo, lo soltó en las montañas.

Un tigre, al ver a tan extraña criatura, lo tomó por una divinidad. Lo observó escondido en el bosque, hasta que se aventuró a abandonar la selva, manteniendo siempre una prudente distancia.

Un día el asno rebuznó largamente y el tigre echó a correr con miedo. Pero se volvió y pensó que, pese a todo, esa divinidad no debía de ser tan terrible. Ya acostumbrado al rebuzno del asno, se le fue acercando, pero sin arriesgarse más de la cuenta.

Cuando ya le tomó confianza, comenzó a tomarse algunas libertades, rozándolo, dándole algún empujón, molestándolo a cada momento, hasta que el asno, furioso, le propinó una patada. “Así que es esto lo que sabe hacer”, se dijo el tigre. Y saltando sobre el asno lo destrozó y devoró.

¡Pobre asno! Parecía poderoso por su tamaño, y temible por sus rebuznos. Si no hubiese mostrado todo su talento con la coz, el tigre feroz nunca se hubiera atrevido a atacarlo. Pero con su patada el asno firmó su sentencia de muerte”

Toda relación guardada me permitir establecer la analogía si lo que vivimos es una circunstancia similar, el amago que parece rebuzno de los aranceles, de las invasiones para tomar como su costumbre en otros tiempos le permitió, lo no propio y usufructuarlo a su favor, hace a muchos suponer que el que hoy vocifera diciendo que lograra lo no logrado antes en su pretensión MAGA de querer hacer grande a América (su américa otra vez) sin darse cuenta que hay diferencia entre decir que para efecto del burro en cuetean es vociferar o rebuznar y actuar, es decir concretar políticas publicas consonantes con la sociedad, no basta querer poner el nombre de América al golfo de México apropiándoselo de facto según él trasnochado, que por desconocer la historia ignora que así se llamaba Golfo de México antes de que los peregrinos o migrantes hemos de decir más apropiadamente, a los refugiados ingleses que fundaron sus 13 colonias llegaran a las costas de NUESTRA AMERICA.

QUE NO SE ENTRAMPE TRUMP

Por si no lo sabe alguien debe decirle lo que señala la Real Academia d ela Lengua Española, sobre el término.

Entrampar, significa;

Hacer que un animal caiga en la trampa. (algunos lo hacen por propia ignorancia).

Engañar artificiosamente.(ALGUNOS LO HACEN EN CAMPAÑA POLITICA Y QUIEREN MANTENER SU POLITICA DE ENGAÑO EN EL GOBIERNO)

Enredar, confundir un negocio, de modo que no se pueda aclarar o resolver. (Según algunos biógrafos en el caso de Donald Trump se ha mantenido como la constante en su caso desde Ataltic City a Playas de Rosarito)

Gravar con deudas la hacienda, un negocio, una empresa, etc. (ARANCELES ES EL VOCABLO PREFERIDO POR SUPONER QUE PUEDE SOMETER A TODO MUNDO A TRAVES DE ELLO SIN DARSE CUENTA QUE YA EL MUNDO ES MULTIPOLAR AFORTUNADAMENTE).

hipotecar, comprometer. ESTOS DOS SINONIMOS BIEN HARIA EN COSIDERARLOS PORQUE SU FUTURO POLITICO SE HIPOTECARAY COMPROMETERA LA VIABILIDAD DE SU NACION AFECTANDO A OTRAS QUE NO MERECEN SER AGOBIADAS POR SU ESTULTICIA)

Meterse en un trampal o atolladero. (AL TIEMPO VEREMOS ESTA REALIDAD, EL SALUDO QUE LE DIO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CHINA DE DEEP SEEK, QUE RESULTA SER BARATISIMA COMPARADA CON SUS PROVEEDRORES DE SILICON VALLEY A UN COSTO DEL CINCO POR CIENTO PROMEDIO CON LA MISMA EFICIENCIA)

Entramparse y o EN-TRUMP. ARSE es también endeudarse y su gobierno está contrayendo la deuda asombrosa de la descalificación planetaria, ya hasta sus euro peones, como han sido llamados los dizque gobiernos europeos que lo siguieron en su aventuras bélicas desde hace 22 años contra Irak como fue el español de apellido Aznar a propósito de jumentos hasta el actual Pedro Sánchez que tiene dinero para Ucrania pero no para ayudar a sus paisano en Valencia, y Tony Blair el primer ministro inglés combativo con Bush junior contra los irakies tambien predecesor de Boris Johnson que continuo en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania intentando desgastar a Rusia y ni hablar del canciller alemán Olaf Scholtz que quier hoy defender a Europa cuando ya la entregaron.

COROLARIO

ANTE ESTA REALIDAD PREGUNTEMONOS

¿Qué hacer?