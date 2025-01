Por 66 millones de pesos patrimonio de Zaldívar.

24 HORAS

by Ángel Cabrera

El ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló tener bienes por 66 millones de pesos en su primera declaración patrimonial como funcionario de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el documento, presentado por el titular de la Coordinación de Política y Gobierno ante la Secretaría Anticorrupción, en 2023, año en que todavía fungió como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obtuvo ingresos totales por 5.5 millones de pesos.

Sin especificar monto, el ministro en retiro señaló que tiene tres inversiones bancarias en México y una en Estados Unidos.

También declaró ser accionista mayoritario de las empresas Reino Canino y Servicios Alisos, ubicadas en Ciudad de México y Estado de México, respectivamente, y por las que no recibe una remuneración.

Cuentas Cuestionables

Respecto a sus bienes inmuebles, el ministro en retiro señaló que es propietario de una casa que adquirió en agosto de 2011, mediante un pago de contado por 23.5 millones de pesos, mientras que en abril de 2009 compró otro departamento de contado, con valor de 7.5 millones de pesos.

El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia transparentó que cuenta, desde 2001, con mobiliario, equipo de audio, video, cómputo y circuito cerrado, con valor de 22 millones de pesos, así como un acumulado de joyas por 3 millones de pesos desde 1993.

También tiene obras de arte, entre cuadros, esculturas y tapetes, por un monto de 10 millones de pesos, desde 2001, pero declaró no tener ningún tipo de vehículo de su propiedad.

En su edición del 2 de enero, 24 HORAS publicó que el también expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe una doble prestación económica que rebasa los 500 mil pesos mensuales netos, debido a su pensión como exministro y a su actual salario en el Ejecutivo federal.

Sus percepciones se dividen en 374 mil pesos de pensión por ser ministro en retiro y 131 mil por ser el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Para Gustavo López, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, la labor de Zaldívar en la Presidencia de la República es una “imposición de Andrés Manuel López Obrador”.

Perspectiva de ganeros

El experto indicó que el ministro en retiro puede ser uno de los funcionarios que más poder acumule en el Ejecutivo en el primer tramo del sexenio de Claudia Sheinbaum, ya que se trata del operador principal de la reforma judicial, que derivará en la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio.

Arturo Zaldívar sumó en la Coordinación de Política y Gobierno de la Presidencia de la República a Alejandra Spitalier Peña, como directora general, y quien desde 2009 lo acompañó en la Suprema Corte como coordinadora de su ponencia.

A su vez, Carlos Javier Castaños, quien fue el coordinador de la Oficina de la Presidencia de la SCJN durante el mandato de Zaldívar, también se sumó a la Coordinación de Política y Gobierno.

Actos para continuar

Por su parte, Zaldívar es uno de los impulsores de la reforma judicial, entre cuyos efectos destaca la elección de jueces, magistrados y ministros, por lo que a finales de este mes el Comité de Evaluación del Ejecutivo anunciará a los candidatos para esos puestos.

Entre su perfil resalta que fue ministro de la Suprema Corte desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 15 de noviembre de 2023, a propuesta de Felipe Calderón, pero renunció a su cargo para sumarse a la Cuarta Transformación.

Falta austeridad en Morena: senadora

El medio millón de pesos que percibe oficialmente Arturo Zaldívar por una doble prestación económica como exministro y actualmente en el Ejecutivo federal, evidencia que los integrantes de Morena no cumplen lo que predican, aseguró la senadora del PRI, Claudia Anaya.

“Los integrantes de Morena son buenos para discursar y malos para ejecutar, no solo están los casos de los ministros en retiros Zaldívar y (Olga Sánchez) Cordero, que forman parte del movimiento, también hay un montón de ejemplos de otros funcionarios del movimiento con vehículos de montos excesivos a sus ingresos, desde Lamborghini hasta Audi, eso habla de la falsedad de este movimiento que no está dispuesto a vivir en esa austeridad que predica”. /KARINA AGUILAR