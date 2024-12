Inicia entrega de maíz rolado a zonas rurales

El Gobierno Municipal que preside el alcalde Marco Bonilla, inició con la entrega del “Programa Emergente de Apoyo a la Sequía:

Impulso al Programa de Insumos Agropecuarios en la Zona Rural” donde se llevarán 917 toneladas de maíz rolado a zonas rurales de la ciudadSe entregarán 36 mil 680 bultos de 25 kilogramos cada uno, y se les brindará de dos toneladas como máximo por beneficiario.

Este programa de la Dirección de Desarrollo Rural, busca apoyar a todos aquellos productores pecuarios que han sido afectados ante la falta de precipitaciones de la zona rural de Chihuahua Capital.

Para este apoyo se realizó una inversión extraordinaria de más de 6 millones de pesos, donde la dependencia se hizo cargo de cubrir el 60 por ciento y los solicitantes el 40 por ciento del costo total.

Dicha entrega inició este viernes 13 en la seccional de Guadalupe.

Posteriormente se visitarán las siguientes comunidades:

Lunes 16 de diciembre en el seccional Ciénega de Ortiz a las 9:00 am en el Salón de Palo Blanco.- Martes 17 de diciembre en el seccional del Charco a las 9:00 am en el Salón de Actos.- Jueves 19 de diciembre en el seccional Colonia Soto a las 9:00 am en el salón nuevo.- Viernes 20 de diciembre en la comunidad de La Cuadrilla a las 9:00 am en el parque.

Lunes 23 de diciembre en el seccional del Sauz a las 9:00 am en la Presidencia.- Jueves 26 de diciembre en Ejido Ocampo a las 9:00 am en la funeraria Ejido Ocampo.