“Mañaneras del pueblo”: más cortas, más sobrias y con nuevas secciones, pero mantiene los dichos engañosos.

Animal Político

Por: Dalila Sarabia y Oscar Nogueda

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó nuevas secciones para darle más espacio a las mujeres; sus conferencias son más breves y modificó la dinámica de réplica a los medios de comunicación, pero persiste el uso de datos falsos y engañosos.

La presidenta Claudia Sheinbaum continuó con la estrategia de comunicación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, en dos meses de gobierno, ha encabezado ya 44 conferencias matutinas, que ahora se conocen como “la mañanera del pueblo”, un ejercicio con nuevas secciones, menor duración, menos confrontación, pero con la misma tendencia a utilizar datos engañosos o abiertamente falsos.

En cuanto a audiencia, en los dos primeros meses de la administración, las transmisiones en vivo de dichas conferencias en su canal de YouTube alcanzaron un promedio de 455 mil visualizaciones, mientras que López Obrador tuvo un promedio de 571 mil en sus dos últimos meses de gobierno. Pero en el caso de TikTok, la presidenta suma más de 6 millones de seguidores para comunicar acciones de su gobierno con videos cortos y virales, casi el doble que el exmandatario.

Entre los ajustes de las mañaneras de Sheinbaum, está el no continuar con la sección Quién es Quién en las Mentiras -presentada por Elizabeth García Vilchis ada miércoles desde 2021 hasta 2024- y, en su lugar, se muestra una cápsula semanal diaria denominada El Detector de Mentiras, con un perfil de menor confrontación y sin comentarios de la presidenta.

Otras nuevas secciones de la mañanera, anunciadas por Sheinbaum desde la primera conferencia, el 2 de octubre, son: “Vida saludable”, los lunes; “Humanismo mexicano”, los martes; “Mujeres en la historia”, los jueves, y “Suave patria”, los viernes.

La nueva administración destacó la inclusión de la sección que destaca a mujeres con un papel relevante en la historia de México, por sus logros y su lucha contra la discriminación.

La “mañanera del pueblo” es más corta, y las respuestas de Sheinbaum son más breves y con menos adjetivos, en comparación con su antecesor. Pero, por otro lado, las conferencias mantienen un común denominador: el emitir desinformación desde la tribuna presidencial.

En El Sabueso de Animal Político hemos verificado 16 frases difundidas en las mañaneras de Sheinbaum, en las que tanto ella como otros funcionarios usaron datos engañosos y falsos sobre seguridad, el Poder Judicial, migración y el proyecto de presupuesto.

Si bien Sheinbaum no ha utilizado denostaciones y adjetivos contra la labor periodística, como lo hizo en varios momentos López Obrador, llamando a la prensa “chayotera” o “vendida”, ya se han presentado casos en los que la presidenta descalificó investigaciones periodísticas. Por ejemplo, apenas hace unos días comparó una investigación del diario New York Times con una serie de ficción, llamada Breaking Bad.

“La presidenta Claudia Sheinbaum es más moderada, no es del discurso incendiario del expresidente López Obrador. Ahora, se mira más al contexto actual y a los datos, me parece que (la conferencia de Sheinbaum) es más estructurada, muy formal y con énfasis en los datos, no solo discursos”, comenta Ivonne Acuña, doctora en Ciencias Sociales y académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

Cambios en la estructura de la conferencia y su duración

Uno de los principales cambios durante las mañaneras encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum es la duración de las conferencias. La mañanera más larga de López Obrador fue el 30 de octubre de 2023 con tres horas y 35 minutos, mientras que la más larga de Claudia Sheinbaum ha sido de 2 horas y dos minutos.

Asimismo, la mañanera de Sheinbaum inicia 30 minutos más tarde que su antecesor, y las nuevas secciones destacan el rol de la mujer en la historia del país, así como las vivencias de mujeres y hombres para resaltar la diversidad cultural del país.

“El gobierno de López Obrador tuvo un gobierno paritario, pero no había un énfasis en las mujeres y es una diferencia con López Obrador. Desde que ganó la elección, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió el discurso con tintes feministas y los jueves de ‘Mujeres en la Historia’ es un reforzamiento de sus compromisos de gobierno”, añade Ivonne Acuña.

¿Y cómo es la dinámica?

Como ocurría en la administración de López Obrador, las conferencias mañaneras se desarrollan en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, y a ella pueden acudir periodistas y comunicadores previamente acreditados ante la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Se mantiene la dinámica de sortear los asientos de las primeras filas, dando preferencia a quienes llegan más temprano. Estar en primera fila hace que sea más probable que la presidenta le dé la palabra a quien desea formular una pregunta.

Al acudir a las conferencias matutinas, Animal Político observó que con Sheinbaum se ha dado prioridad a que mujeres periodistas participen en la conferencia, buscando garantizar la paridad de género entre los asistentes. Asimismo, se delimitó por cinco minutos la participación de periodistas.

Otro de los cambios fue el eliminar el “¿Quién es Quién en las mentiras?” para ahora incluir el espacio El Detector de mentiras, el cual se ha reducido a un resumen de desmentidos de noticias virales. Sin embargo, tal como ocurrió con Elizabeth Vilchis en el Quién es Quién, sus desmentidos únicamente se basan en las negaciones de información que realizan los funcionarios federales.

Animal Político habló brevemente con Miguel Ángel Elorza Vásquez, director de la plataforma InfodemiaMx del Sistema Público de Radiodifusión y a cargo del Detector de Mentiras, quien mencionó que aunque hay coordinación con el área de comunicación social de la presidenta Claudia Sheinbaum, él y su equipo son los encargados de monitorear y seleccionar las noticias que se incluirán en la cápsula que se presentará cada miércoles.

Elorza confirmó que él escribe los guiones y produce las cápsulas, mismas que son conocidas por la presidenta hasta el momento de presentarlas en la conferencia matutina, pues no se le envían con antelación. Además, aseguró, no está previsto que la presidenta comente las noticias presentadas en el Detector.

Esto representa un cambio respecto a lo que presentaban López Obrador y Elizabeth García Vilchis, pues el expresidente hacía comentarios sobre las supuestas noticias falsas y aprovechaba la ocasión para lanzarse contra los medios de comunicación y sus adversarios.

En esa misma línea, la presidenta Sheinbaum no ha utilizado su espacios en la mañanera para atacar de manera recurrente a medios de comunicación, como sí lo hacía López Obrador. Hasta ahora solo ha tenido confrontaciones con políticos de oposición, como el nuevo presidente del PAN, Jorge Romero, además de criticar a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas.

Con López Obrador, la organización Artículo 19 registró 79 agresiones en las “mañaneras” e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.

Aunque la presidenta no ha tenido una confrontación de ese tipo con la prensa, se dio un episodio en el que Sheinbaum minimizó un reportaje publicado por el New York Times acerca del reclutamiento de estudiantes para la fabricación de fentanilo, y aseguró no tener datos sobre el tema.

Persiste la desinformación en las “mañaneras” de Sheinbaum

“Lo que ocurre en el espacio de “Las Mañaneras”(en el gobierno de López Obrador) es una estrategia de desinformación y estigmatización contra aquellos medios de comunicación críticos a los que se cataloga como “adversarios”; “vendidos” o “conservadores”, y se considera cualquier labor de escrutinio público como “ataque” contra el gobierno”, señaló Artículo 19.

Con ese antecedente, la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios en su conferencia matutina también han difundido datos falsos y engañosos. En estos dos meses de conferencias matutinas, El Sabueso de Animal Político ha verificado 16 declaraciones.

El 17 de octubre, en medio de la ola de violencia que afectó Sinaloa, la presidenta dijo que “Sinaloa prácticamente no tenía homicidios”, antes de la detención de “El Mayo Zambada”. Sin embargo, verificamos que, aunque la violencia se recrudeció dos meses después de la captura del líder criminal, Sinaloa ya había padecido incrementos de asesinatos con gobiernos de Morena. El primero entre 2022 y 2023, cuando pasó de 499 homicidios a 566, según datos de la Fiscalía General del Estado.

En otro momento, la presidenta mintió al asegurar que la prisión preventiva oficiosa no encarcela a personas sin pruebas, cuando en realidad esta medida solo necesita indicios de que se cometió un delito para enviar a la cárcel a personas acusadas por los delitos del artículo 19 constitucional.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el coordinador de asesores del Ejecutivo, Jesús Ramírez, atribuyeron la baja en el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos a la estrategia humanitaria del gobierno de México y la “atención a las causas de la migración”.

Pero no mencionaron que el gobierno del expresidente López Obrador aumentó las detenciones de personas migrantes a niveles récord en México, que se han seguido registrando abusos contra ellos y que Estados Unidos impulsó medidas más restrictivas para evitar el asilo y acelerar los procesos de deportación.

Recientemente, Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mintieron al sostener que no se reducía el presupuesto para la salud en 2025, sin embargo, su propio proyecto de presupuesto sí contempla bajas para la función de salud, Secretaría de Salud, hospitales e institutos.

En tres conferencias distintas Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ha dado datos engañosos para presumir una baja en los homicidios. En sus presentaciones, la titular del SESNSP mezcló datos de distintas fuentes como el Secretariado, INEGI y los reportes diarios del gobierno federal, además de hacer comparaciones a conveniencia.

A esto se suma que han acudido a su conferencia y han recibido el micrófono para hacer preguntas, youtubers que durante el gobierno de López Obrador difundieron de forma sistemática desinformación política a favor del gobierno, y otros creadores de contenido que expresan abiertamente su respaldo a Morena y sus administraciones, mientras en sus redes denostan a periodistas críticos.

La académica de la Universidad Iberoamericana considera que la conferencia matutina seguirá siendo una herramienta de comunicación importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum, una vía para responder a los medios de comunicación de forma rápida, y tratar de empujar agendas o narrativas, como ocurrió con López Obrador.

Menos visualizaciones en YouTube, pero el doble de seguidores en TikTok

En lo que lleva como mandataria, de octubre a la primera semana de diciembre, las transmisiones en vivo de las mañaneras en su canal de YouTube tuvieron un promedio de 455 mil visualizaciones. Para López Obrador, el promedio de visualizaciones de agosto y septiembre, sus últimos meses como presidente, fue de 571 mil.

Al observar las transmisiones desde el canal del gobierno de México en YouTube, el ahora expresidente tuvo un promedio de 156 mil visualizaciones en sus dos últimos meses, y Sheinbaum en el inicio de su gobierno, 195 mil.

Si se compara con el inicio de su mandato, López Obrador tuvo en su canal un promedio de 522 mil visualizaciones en sus primeros dos meses y una semana, y como ya mencionamos, Sheinbaum 455 mil.

El perfil personal de YouTube del expresidente López Obrador tiene 4.54 millones de suscriptores, mil 843 millones de vistas y 4 mil 236 videos publicados. Mientras que el canal de YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene 950 mil suscriptores, acumula 174 millones 578 mil vistas y 3 mil 937 videos publicados, hasta el 4 de diciembre de 2024.

Aunque, por otro lado, Sheinbaum destaca en TikTok. En esa red social de videos cortos, López Obrador tiene 3.2 millones de seguidores, y su video más popular 32.2 millones de vistas. Sheinbaum en tanto, tiene 6 millones de seguidores, alcanzando con su video más popular, sobre las becas Rita Cetina, 51 millones de visualizaciones.

Respecto a Instagram, Sheinbaum tiene 1.5 millones de seguidores, y López Obrador 1.6 millones. En el caso de Meta, Sheinbaum tiene 3 millones 300 mil seguidores, y López Obrador 10 millones.