La política de cristal.

“El silencio no tiene límites para mí;

los límites los pone la palabra.”

Jodorowsky

Con el paso del tiempo, el mundo ha abierto la puerta a grandes estigmas sociales pese a voces contrarias es más común que el descredito y la respuesta negativa contra los grupos de personas que tienen características particulares sea motivo de marchas manifestaciones y reproches gubernamentales a favor de quienes por décadas, habían sido discriminados, por ir “en contra de las normas culturales establecidas”.

Ante la violación de los derechos humanos de niños, campesinos, adultos mayores, discapacitados, indígenas, así como las minorías de LGBT, organimos internacionales, en caso de México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que en el caso de los primeros al ser vulnerables deben otorgarles la más amplia protección del Estado Mexicano, los segundo la igual ante la ley.

Es decir, a los miembros de la sociedad vulnerables con el paso de las últimas décadas en teoría como lo he señalado tiene amplios derechos frente al resto de la sociedad. Por desgracia, el gobierno, ONGS, incluyendo las comisiones de los derechos humanos ni siquiera se dan por enterados de las violaciones, como ejemplo de los niños, más aún pareciera que desconocen las normas sobre estos derechos, en el caso de las mujeres se nos olvida que se les tiene derechos históricos no atendidos.

Con la llamada generación de cristal, peyorativo que se atribuye a los jóvenes que editorialistas y medios de comunicación han catalogada por “hipersensibles, frágiles, despreocupados, flojos, etcétera, etcétera.”

Y quienes incluso, le conceden a esta generación la responsabilidad del país y del mundo. Y que, dicho sea de paso, por culpa de ellos – o nosotros – el mundo va a ir de mal en peor. Así nada más, “la generación de cristal es la responsable de arreglar el desorden que la generación X dejó, y se molestan claro, si no lo estamos haciendo bien”

Estos tópicos pareciera que solo pertenecen a los ciudadanos, los miembros de la clase política, empresarios, quienes ostentan el poder, estos no solo son de cristal sino de papel, en cuanto se les meten en su corral, de inmediato patalean, claro ejemplo de esto López Obrador perdón la presidente, ya que cuanto sus lacayos senadores, diputados, secretarios de estado y demás, de inmediato los meten al orden. Tenemos los claros ejemplos del presupuesto de egresos que cada día le hacen modificaciones por simples “errores”, por un instante casi le cortan el

presupuesto a la UNAM y otras universidades del país, pero eso sí las del Bienestar con todo el recurso, aunque no sean muy concurridas.

En el caso de los jóvenes llevan sus propuestas al ámbito político, mucho se ha criticado también, y que lo algunos que dedican a esta profesión difieren a todo establecido y luchan por injusticias denominadas absurdas, como – por ejemplo – cancelar una canción de molotov. Desde luego no son la mayoría por fortuna. Derivado de las políticas públicas del Estado los desorientas lo cual no significa que desconozcan sus derechos, pero los convierten en carne de cañón en donde como lo he señalado, general conflictos en sus casas, desde luego los adultos también prendidos sobres políticas públicas que nos avientan todos y cada uno de los partidos políticos incluyendo los de oposición, que de esto no tienen nada. El ejemplo debe de dar frente a los abusos del poder, solo se suben a los estrados a mostrar cartulinas, golpearse, mentarse la madre, no acabo. No hay debate solo un circo en el cual somos participes tomando bando.

Los políticos ahora no se permiten ser – Ok Bommer, en una época la canción de molotov nada pasaba si esta banda en su canción se decía; darle “matarile al maricón” era normal, en el 2024 no lo vamos a permitir, los políticos se sienten ofendidos, sin darse cuenta que se encuentran en una vitrina que los ciudadanos tenemos todos el derecho de darle de pedradas.

El mundo globalizado, se está caracterizando por abandonar costumbres arcaicas sujetas a reglas de convivencia antiquísimas y que hoy no tienen cabida, la vilipendiada que sufrían grupos de la sociedad para generación de cristal se ha vuelto personal, en un escenario donde hoy: Lo personal es política.

Algunos consideran también ridícula la exigencia de esta generación de crear safe sapaces, pero ahora miles de ciudades del tercer mundo, empresas transnacionales y universidades cuentan con “espacios seguros” para que personas marginadas se reúnan para platicar sus experiencias y exigir políticas sobre ello.

Generaciones pasadas dijeron que era excesiva una política de datos que restringen tipos de contenido, pero ahora Trigger Warnigs lo podemos encontrar al abrir una foto de Facebook con la leyenda “contenido sensible” porque claro no toda la generación de cristal lo es, pero si muchas personas que pudieran pasar por un trauma relacionado a este contenido y esto, para esta generación es importante. Esto vale para los ciudadanos como para los políticos.

Las políticas han cambiado y la manera de hacer política para los candidatos y gobernantes también de cambiar.

Un trazado no le hace justicia al tema, pero creo es importante hablar de esto, tomar en cuenta que las estructuras de las formas de vida evolutivas cambien ya no estamos en el siglo pasado y ya “nada es normal”, todo es cuestionado, todo cambia a todo se pregunta “¿Por qué?

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

