De la dana a la nada.

G. Arturo Limón D.

La tragedia que provoca el AGUA DESBORDADA suele ser brutal, sobre todo cuando el hombre coadyuva con su imprudencia en tomar decisiones diversas, desde seleccionar el lugar que habita a orillas o dentro de espacios que fueron y son arroyos o ríos, tal como lo vimos en Chihuahua el sábado negro del 22 de septiembre de 1990 o en Valencia y particularmente en la comunidad de Paiporta en España este es un ejemplo, la tragedia ambiental per se no existe, existe LA TRAGEDIA y DUELE SOBRE TODO CUANDO DETRAS DE ELLA VIENE LA NADA. AQUÍ HABLAREMOS DE LAS DOS, comencemos por preguntarnos…



Qué es la DANA

DANA es un sistema de baja presión o depresión en los niveles altos de la atmósfera, que se ha separado totalmente de la circulación general de la atmósfera, en nuestro caso de la circulación zonal del oeste. Normalmente, aparecen en el hemisferio norte aisladas al sur del flujo zonal establecido en altura.

Estas depresiones en niveles altos pueden permanecer separadas de la circulación general durante días y presentan trayectorias erráticas, pudiendo llegar a ser retrógradas, con movimiento de este a oeste.

Estas situaciones de DANA son potencialmente peligrosas sobre todo a finales del verano y el otoño en la zona mediterránea, cuando la temperatura superficial del agua del mar es elevada, lo que favorece mayores desarrollos nubosos, lo que puede dar lugar a lluvias más fuertes que en ocasiones provocan inundaciones.

¿LA DANA ha sido realmente la causa? GUBERNAMENTAL, de manera sintética hablare la no expresión del riesgo ciudadano al mantener la vida normal cuando las condiciones meteorológicas presagiaban al decir en una rueda de prensa a las 12 horas del martes 29 día de la tragedia, cuando el presidente valenciano Carlos Monzón señal que disminuiría su intensidad a partir de las 18 horas, LA TRAGEEDIA SOBREVINO A LAS 17 HORAS Y MAZON mientras tanto pasa tiempo con la periodista Maribel Villapana por espacio d emas de 4 horas de las 2:20 p.m a las 7.15 p.m Solo en parte la mayor responsabilidad la va teniendo la NADA SI, NADA DE ACCION HACIENDO NADA, POR SUS CIUDADANOS. Y la queja es que son demasiadas horas.

AL no hacer las alertas se gana el calificativo de asesino que le endilgaron con otro que no ha hecho NADA ME REFIERO AL PRESIDENTE DE LA NACION PEDRO SANCHEZ EL QUE DA MIL MILLONES DE EUROS A ZELENZKY PARA SU GUERRA EN UCRANIA Y pasados cinco días de la tragedia de la DANA no había hecho NADA.

PERO LO PEOR FUE QUE A SU LLEGADA A LA PROVINCIA DE PALPORTA QUERIENDO PARTIR PLAZA Y FUE ESTOCADO POR UNA PALO QUE LE MANDARON A MANERA DE LANZADA A LAS COSTILLAS LO QUE LE HZO SALIR POR PIERNAS DEL LUGAR, SIN HACER NADA.

TRISTE EXPERIENCIA DE ESTE CONTROVERTIDISIMO PRESIDENTE QUE PRONOSTICO QUE JUNTO A MAZÓN QUEDARA AL TERMINO DE ESTE PERIPLO O REAL TRAGEDIA A DECIR CON JUSTEZA ,QUEDARAN SIN NADA.SE VAN O LOS ECHARA LA CIUDADANIA, NO TIENEN EL NIVEL DE GOBERNANZA QUE ESTA COMUNIDAD REQUIERE, AL TIEMPO.

DEL REY FELIPE VI Y SU ACTUAR LE SALVA SU GALLARDIA AL PERMANCER AHÍ CON SU MUJER LETIZIA QUE DE VERDAD PASO LAS DE CAIN AL LODO, SERA EL TIEMPO EL QUE LOS UBIQUE,POR LO PRONTO EL LODO QUE LE CAE AL REY EN FUNCIONES MAS DIFICIL DE SORTEAR ES EL DE HABER COMPARTIDO SEGÚN ESTA NOTA PERIODISTICA LO SIGUIENTE; “ Anne Igartiburu, relacionada con padre e hijo Lo que más llama la atención de este supuesto romance no es solo el hecho de que Felipe VI haya tenido una relación con Igartiburu, sino que, según rumores persistentes, Juan Carlos I también habría tenido un affaire con la misma presentadora”

La nada más terrible es; NADA DE RESCATE A MAS DE UNA SEMANA, CUERPOS FLOTANDO Y NADA DE INFORMACION, NADA DE ACCION COORDINADA POR LOS MILITARES Y POLICIAS ,REBASADOS POR LA CIUDADANIA, NO DEJAN HOY TOMAR NADA DE FOTOS DE CUERPOS FLOTANDO, NADA DE VIDEOS SOBRE TRAILEERS FRIGORIFICOS SALIENDO DE LOS ESTACIONAMIENTOS, NADA DEINFORMACION DE POR QUE MAS DE 700PEROSNASNO SLAIERON DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y SU AUTOS COMO QIERA QUE ESTEN, SIGAN INUNDADOS EN NIVLES DE ESTACIONAMIENTOS QUE VAN DE CIENTOS D EPLAZAS A MILES DE CAJONES UNO DE ELLOS DE 5000 NADA PUES DE NADA Y LA CIUDADANIA EN NUMERO DE 120 IL PERONAS HARTA YA PIDE QUE SE VAYA MAZON Y PRONTO IRAN A MI APRECER POR PEDRO SANCHEZ, EN FINNADA DE NADA Y NO ES POSIBLE DEJAR DE HABLAR DE ESTE CASO, SOBRE TODO CUANDO SE LE ECHA LA CULPA A LA NATURALEZA Y NADA A LAS MALAS DECISIONES DE DERRIBAR PRESONES, NADA SOBRE LA DECISION D ENO DAR LA ALRM¿ERTA TIEMPO, NADA DE ACUTUAR A FAVOR DE LA CIDUADANIA D EMANER RAPIDA, POR ELLO ES NCESARIO LEVANTAR AQUÍ LA VOZ Y DECIR NOSEVALE QUE NADA MAS SEA LA NATURALEZA LAICRIMINADA COMO CULPABLE CUANDO LA NEGLIGENCIA D EMAZON Y SANCHES ES OBVIA, ES HORA DE JUSTICIA EN VALENCIA Y TODA ESPAÑA, Y TAMBIEN SERIA INTERESANTE YA DEJADEHABLAR DE REYESESTAMOS EN EL SIGLO XXI Y NADA MAS ESO FALTABA QUE SIGUEIRMOS PENSANDO QUE LAS COSAS DEBEN SEGUIR SIENDO ASI CUANDO YA ES TIEMPO DE CAMBIO,

ES HORA DE LEVANTAR LA VOZ POR LOS MAS DE2300 DESAPARECIDOS ESPERAMOS QUE NO VICTIMAS, QUE SE ESTIMAN, ESTAN DOLIENDOLE NO SOLO A VALENCIA Y A ESPAÑA SINO A TODOS, POR MUY LEJOS QU ESTEMOS.