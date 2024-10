AL AMPARO DE LA LUNA…

G. Arturo Limón D.

Cuando el sabio señala a la Luna, el necio mira el dedo.

Confucio

La soberbia luna de octubre nos invita no solo a la contemplación sino a la reflexión, de la luna se han dicho y se dirán tantas cosas que si ya fue conquistada en 1969 y el debate de tal hecho sigue, de la luna se han dicho que es un trozo de queso para los más simples y que es un pedazo de tierra arrancado de cuajo de ella en el ayer.

Pero mes a mes su aparición, y desaparición en el cielo, su menguar y crecer que debemos entender cuando sus picos están hacia el oriente dicen que es luna creciente, en fin la luna es como tú, como todos, con una dualidad que nos otorga la cara luminosa bañada por nuestro sol y la de las sombras ocultas, que apenas los chinos atisban con su tecnología hoy.

La luna misterio y plenitud, eclipse y sombra de la noche, nos regala el espectáculo que lo mismo se asocia a las mareas, que al crecimiento de las plantas. De la mujer, ni qué decir es un misterio, en sus ciclos y carácter, por ello es una vieja aliada para enamorarle y su más bello rostro aparece en ella, la luna de octubre, que en estos días crece.

Por hoy no hablare de las múltiples tragedias que la luna en su tránsito atestigua sobre la tierra al recorrerla del este en Ucrania, al oeste en Gaza, ni tocare siquiera en referencia los años de condena que ha de cubrir quien a pulso como García Luna la ganaron, tampoco hablare de las pequeñeces de las luchas en la búsqueda del poder que se dan lo mismo en el más apartado municipio de México con la muerte de un alcalde en Guerrero o la disputa entre Trump y Kamala por la Casa Blanca en Washington , me abstengo y me doy el tiempo de hacer una pausa para hablar de la luna o diré las lunas, hablar de la lunas, primero de la canción de José Antonio Michel que a manera de vals compuso titulada; Luna de Octubre (1953) de la que en México decimos es la más bella, me refiero a la canción que a la letra dice;

“De las lunas

La de octubre es más hermosa

Porque en ella se refleja la quietud

De dos almas

Que han querido ser dichosas

Al arrullo de su plena juventud

Corazón

Que has sentido el calor de una linda mujer

En las noches de Octubre

Corazón

Que has sabido sufrir y has sabido querer

Desafiando el dolor

Hoy que empieza la vida

Tan solo al pensar

Que tu amor se descubre

El castigo de ayer

Que me diste tan cruel

Parece que murió

Si me voy

No perturbes jamás

La risueña ilusión

De mis sueños dorados

Si me voy

Nunca pienses jamás

Que es con el único fin

De estar lejos de ti

Viviré

Con la eterna pasión que sentí

Desde el día en que te vi

Desde el día en que soñé

Que serías para mí”

El amor, ese pulso constante, que como péndulo eterno nos mueve, ese energético vital que a todos nos conmueve, se advierte en el romanticismo y cada cual lo interpreta a su manera y forma, esta es la mía, la cual expresara a la publicacion del libro; Y Sin Embargo se mueve (1994) bajo el titulo ;

QUIERO DECIR

Que te acuerdes de ver la Luna en este octubre,

que recojas conmigo las hojas del otoño y que cubra de escarcha nuestras sienes el invierno.

Quiero decirte que te queiro,

que quiero que estés conmigo más allá del verano

para que tu otoño y el mío se hagan primaveras,

y después que un solo beso nuestro

derrita la nieve del invierno.

Quiero decirte que quiero que juntos, tú y yo,

construyamos el mañana, confiados en el día por venir,

con deseos siempre de ser, más que

un tú y yo, un nosotros, siempre.

Chihuahua 1988

Ya que menciono el romanticismo, hare aquí una necesaria pausa para rememorar a un clásico como lo es Gustavo Adolfo Bécquer, al que encontré en mis lecturas de los años 60 y quien al leerlo me cautivo por expresiones como esta; “El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada” Romanticismo, es parte de lo que advierto nuestro mundo actual ha perdido o quizás ya no sabe expresar, la vaciedad de muchas interpretaciones actuales las cuales que se consumen y no se disfrutan a mi parecer tal como lo hicimos nosotros, con música diversa, aún vernácula llenaba nuestras alforjas de sensibilidad y un romanticismo que nos impulsaba a amar, vean esta letra de …

“Yo quiero luz de luna

Para mi noche triste

Para cantar divina la ilusión que me trajiste

Para sentirte mía

Mía tú, como ninguna

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna

Yo siento tus amarras como garfios, como garras

Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor

Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada

Que sea plenilunada, azul como ninguna

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna

Si ya no vuelves nunca

Provincianita mía

A mi celda querida que está triste y está fría

Que al menos tu recuerdo

Ponga luz, sobre mi bruma

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna

Yo siento tus amarras como garfios, como garras

Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor

Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada

Que sea plenilunada, azul como ninguna

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna

Pues desde que te fuiste

No he tenido luz de luna”

Corolario

Gracias a todos los que se hayan dado el tiempo de leer este articulo y recuerden: “El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males” (Leonard Cohen)